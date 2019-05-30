Satınalma ve birleşme rekabeti kısıtlamamalı

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, satınalma ve birleşmelerin rekabeti kısıtlamaması gerektiğini söyledi. Ankara’da düzenlenen “Çarşamba Seminerleri" kapsamında "Dijital Ekonomi, Büyük Veri ve Rekabet" konulu konferansta konuşan Torlak, rekabet otoritelerinin tüketicinin korunması noktasında makro ölçekte tedbirler aldığına dikkati çekti.

TÜKETİCİ İÇİN MAKRO TEDBİR

Rekabet hukuku açısından dijital ekonomilerde öne çıkan konuları rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar, birleşme-devralma dosyaları ve hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında değerlendirdiklerini aktaran Torlak, "Rekabete aykırı olan, pazarda hakim durumda bulunmak değil, bu durumun kötüye kullanılması. İlgili pazarda rekabetin birleşme, devralma gibi yollarla kısıtlanmaması gerekiyor" dedi.

DİJİTAL EKONOMİLER ARTIYOR

Konvansiyonel ekonomilerde önemli olan sermaye gücü, hammadde kaynağı ve fiziki mekanların dijital ekonomilerin konusu olmadığını belirten Torlak, şunları kaydetti:

"Dijital ekonominin öne çıkan şirketlerinden Uber, kendine ait hiçbir taksisi olmadığı halde, dünyanın en büyük taksi şirketi. Bizim verdiğimiz dijital ayak izlerini kullanan Facebook, dünyanın hiçbir içerik üretmeyen en popüler sosyal medyası. Amazon, hiçbir sabit yatırımı olmayan dünyanın en değerli perakendecisi konumunda.”

KİŞİSEL VERİLERDE FARKINDALIK

Torlak, rekabet hukuku ve kişisel verilerin korunması arasında sıkı bir bağ olduğunu belirterek, KVKK ile iş birliklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Büyük veri ve algoritmalar ile yapay zeka kullanımının kaçınılmaz olduğuna değinen Torlak, piyasa dönüşümünün tüketici taleplerine göre yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.