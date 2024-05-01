Savunma başardı sıra diğer sektörlerde

Albayrak Medya tarafından Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi kapsamında "İhracatta Merkez Ülke Türkiye" paneli gerçekleştirildi. Tvnet Ekonomi Şefi Semra Karabaş’ın yönettiği panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yapılan Ar-Ge çalışmalarının ihracat rakamlarına yansıdığına dikkati çekti. Görgün, "Savunma sanayiinde geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolar ile kapattık. Bir önceki seneye göre ihracatımız yüzde 37 artış gösterdi. Birçok kalemde ihracatımız söz konusu. Bu ürünlere baktığımızda kilogram başı ortalama ihracat değerinin Türkiye ihracat değerinin çok çok üstünde 65 dolara vardığını söyleyebiliriz. Örneğin SİHA'larımızın kilogram başı ihracat değeri 10 bin doların üzerinde. Kısa süre öncesine kadar ithal ettiğimiz şimdi ise kendi ürettiğimiz insansız hava aracı kameralarının da kilogram değeri 20 bin dolar oldu. Bu çalışmalar kendi mühendislerimizin ürünleri, sonuçları" dedi.

AR-GE VE İNSANA YATIRIM YAPMALIYIZ

Savunma alanında 10,2 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladıkları bilgisini de veren Görgün, 86 ülkeyle birebir çalıştıklarını kaydetti. Görgün, "Yılın ilk dört ayında yeni yaptığımız sözleşmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda 2023’e göre daha iyi bir sonuçla 2024’ü tamamlayacağımızı şimdiden ifade edelim" diye konuştu. İhracat bölgelerine de değinen Görgün, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Orta Doğu'da geçtiğimiz yıl ciddi bir gelişme kaydedildi. 760 milyon doların üzerinde bir ihracat teslimatı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllara baktığımıza üç yıl içinde 2,5 milyar doları bulacak bir hacim gözlemliyoruz. Afrika bölgesi son beş yılda inanılmaz bir gelişme kaydetti. 80 milyon dolar olan ticaret hacmimiz 1 milyar dolara ulaştı. Asya Pasifik bölgesinde yaklaşık 389 milyon dolardan son beş yılda 1,3 milyar dolar civarında bir rakama eriştik. Burada 2,5 milyar dolara yine üç yıl içinde erişebileceğimizi düşünüyorum."

Haluk Görgün

PARADİGMA DEĞİŞİMİNE HIZLA AYAK UYDURDUK

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler de panelde yaptığı konuşmada konvansiyonel işlerden elde ettikleri cironun yıllık 4 milyar doları bulduğunu anlattı. Güler, "Ancak, dünyada değişen paradigmalar var, içten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara çok hızlı bir geçiş söz konusu. Togg sayesinde bizde bu değişimde çok hızlı konum aldık. Togg’un geniş multimedya ekranlarını Vestel mühendisleri geliştirdi, yazılım ve donanım kısmını da yine Togg mühendisleriyle beraber çalışıp üretim gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ergün Güler

3 TRİLYON $’LIK PAZARA TALİBİZ

Beyaz eşya sektöründe de faaliyette olduklarını aktaran Güler, "Sektörün piyasa değeri 200 milyar dolar, yine aktif olduğumuz televizyon sektörünün dünyada büyüklüğü 90 milyar dolar, elektrikli otomobil sektörü ise 3 trilyon dolar. İhracat, ama katma değerli ihracat. Bugün dünyada 90 milyon araç üretiliyor ve bunun sadece yüzde 16’sı elektrikli araç. 2035’te satılan araçların yüzde 60’ı elektrikli olacak. 3 trilyon dolarlık toplam pazarın, 1,3 trilyon doları aracın kendisi, 440 milyar dolar araç içi donanımları, 1,26 trilyon doları şarj istasyonu ve parçaları. Ayrı ayrı 3 alanda da yatırımlarımızı yaptık ve kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

ZİRVEYE YOĞUN KATILIM OLDU

İstanbul Kongre Merkezi’nde dün düzenlenen zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, UND Başkanı Şerafettin Aras, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, THY Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Vestel CEO’su Ergün Güler, Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, BİM CEO’su Galip Aykaç, TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Güneş, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Dünya Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Tay Grup Genel Koordinatörü Ömer Bilgiseven, akademisyenler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Zirveye; Albayrak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yazı İşleri Müdürü Yılmaz Yıldız, Ekonomi Müdürü İbrahim Acar, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü

ve diğer Albayrak Grubu idarecileri ev sahipliği yaptı.

Ahmet Bolat

Hedefimiz Türkiye'ye 44 milyar $ getirmek

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, hizmet ihracatının en önemli paydaşlarından biri olduklarını söyledi. Bolat, THY'nin 2023'te 16,3 milyar dolar getirdiğini ve 8,1 milyar dolarının Türkiye'de kaldığını belirtti. 2033 yılında hedeflerinin 44 milyar dolar getirmek olduğuna işaret eden Bolat, bunun da 19,3 milyar dolarını Türkiye'de cari fazla olarak bulundurmayı amaçladıklarını aktardı. THY'nin sağlıklı büyümesi için Türkiye'ye odaklı yolculara ağırlık verdiklerini belirten Bolat, Türkiye'ye ilgi çekmeye çalıştıklarını anlattı. Bolat, Göbeklitepe'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa 20 milyon dolarlık bir yatırım paketi oluşturduklarını kaydetti.

Şerafettin Aras

Lojistik tüm sektörlerin ana gücü

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, lojistik sektörünün bütün sektörlerin ana gücü olduğunu ifade etti. Aras, "Ülkemizde pandemiyle başlayan daha sonra asrın felaketi deprem sürecinde lojistiğin ne kadar önemli olduğunu, stratejik bir sektör olduğunu hepimiz gördük. O bakımdan lojistik sektörünün stratejik sektör kategorisine alınması lazım" şeklinde konuştu. Aras, lojistik sektörünün hem ulusal hem de uluslararası alanlarda karşılaştığı sorunlara da değindi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İHRACATIN PAYI %40

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, son dönemde dünya genelinde yaşanan sorunlara rağmen Türkiye'nin bu kadar zorlu bir konjonktürde her krizden çok daha güçlenerek çıkmayı başardığını belirterek, "Hatta krizler bizi biraz daha güçlü kılıyor" değerlendirmesinde bulundu. "İhracatta Merkez Ülke Türkiye" panelinde geçen üç yılın ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Ağar, uzak pazarlara açılma noktasında uygulamaya konulan Uzak Ülkeler Stratejisi'ni anlattı. Hem mevcut pazarlarda derinleşme hem de yeni pazarlara açılma noktasında çalışmaları da başarıyla yürüttüklerinin altını çizen Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, "Teknolojik ve katma değerli ürünlerin de ihracatımızdaki payının artırılması lazım. Ülkemizin bu anlamda da katedeceği mesafeler olmasına rağmen 2023 yılına bakıldığında toplam ihracatımızın içindeki orta yüksek ve yüksek teknolojili ihracat payı yüzde 40,3. Birim ihraç fiyatı 1,6 dolar. Savunma sanayi gibi çok daha teknoloji yoğun ürünlerde bu ihraç birim fiyatları çok daha yüksek rakamlara ulaşıyor" açıklamasını yaptı.

Özgür Volkan Ağar

240 ÜLKEYE 12 BİNDEN FAZLA ÜRÜN GÖNDERİYORUZ

12 bin 886 ürünü 240'ı aşkın ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Özgür Volkan Ağar, hizmet ihracatı konusunda da çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlığın ihracatçılara verdiği desteklerle ilgili de konuşan Ağar, konuşmasına şöyle devam etti: "OVP'de 2024 yılı için 267 milyar dolar, 2026 yılı 302,2 milyar dolar, 2028’de 375 milyar dolar ihracat hedefleri var. Bunlar çok gerçekçi hedefler. Bu amaçla bu hedeflere ulaşmak için ihracatçı birliklerimizle birlikte geçtiğimiz yıl içerisinde tanıtım ve pazarlama vizyonu projeleri ortaya koyduk, 41 adet. Bu projelerde her bir ihracatçı birliğimiz hangi ülkeye, hangi ürünle gidebilir, ülkelerde trendler ne, eğilimler ne biz bunu başarabilir miyiz, üretebilir miyiz noktasında değerli çalışmalar ortaya koydular."

E-TİCARETE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ

E-ihracata önem verdiklerini de bildiren Ağar, 2028 yılında e-ihracat hedefinin toplam ihracat içindeki payının yüzde 10 ile 37,5 milyar dolar olduğunu sözlerine ekledi.











