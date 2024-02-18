Savunma ihracatı 10 yılda 4 kat arttı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Antalya’da gerçekleştirilen ‘Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nda Türk savunma sanayisinin her geçen yıl güçlendiğini ve ihracatını arttırdığını söyledi. Savunma sanayii altyapısının ülkemizin değil müttefiklerinde ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde büyüdüğüne dikkat çeken Görgün, "2022 yılında 4 milyar 364 milyon dolar olan savunma ve havacılık sanayii ihracat rakamımız 2023 yılında yüzde 27'lik artışla 5,5 milyar dolara ulaştı. Firmalarımız 2023 yılında toplam değeri 10 milyar 240 milyon doları aşan sözleşmeler imzaladı" dedi.

185 ÜLKEYE ÜRÜN İHRAÇ EDİLDİ

Savunma sanayiindeki ihracatın sürdürülebilirlik açısından sektörün geleceği için önem taşıdığının altını çizen Görgün, şöyle konuştu: "2002 yılında sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız yıldan yıla kat be kat arttı. Savunma sanayimiz son 10 yılda 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç etti.

Bu büyüme Türk savunma sanayii ürünlerinin dünya pazarında bir marka haline gelmesinin sonucudur. Türkiye'de kilogram başına ihracat tutarı ortalamada 1,57 dolar iken, savunma sanayimiz geçtiğimiz yıla oranla kilogram başına ihracat değerini yüzde 14 arttırarak 65 doları aşmış ve ekonomimize ve dolaylı olarak toplumsal refaha yüksek bir katkı sağlamıştır."

ASELSAN NATO'DAN EN AZ 3 İHALE ALACAK

ASELSAN’ın bu yıl için NATO’dan en az üç ihale almayı hedeflediğini belirten Görgün, "Tüm firmalarımıza NATO ihalelerine katılım için kendilerine yüksek hedefler koymalarını özellikle öneriyorum. Bu konuların detaylarını arkadaşlarımızla hep birlikte çalışacağız. Ancak kısaca ifade etmek isterim ki; NATO’nun hem uzun vadeli geliştirme programlarına hem de hazır alım ihalelerine firmalarımızın büyük önem vermesi gerekmektedir. Savunma sanayii iş gücümüz hem niteliği hem de maliyeti açısından NATO için de eşsiz bir fırsat sunmaktadır” şeklinde konuştu.

REKABET YERİNE BİRBİRİNİ TAMAMLAMA

Uzmanlık alanlarını derinleştirerek ve faaliyet alanlarını netleştirerek işbirliklerini geliştireceklerini belirten Görgün, "Birbirimizi tamamlamak için el sıkışacağız, el sıkışmak için her şeyi şeffaf bir şekilde konuşacağız, konuşmak için ise masaya oturacağız, masaya otururken ise ülke menfaatleri vazgeçilmezimiz olacak. Türk savunma sanayimiz bundan sonra birbirini tamamlayarak büyüyecektir. Birbirimizle sorunlu değil, birbirimizden sorumlu bir savunma sanayii hayal ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sadece para değil prestijde kazandırıyor

Konferansta bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat; 8,5 aylık bakanlık görevinde 25 ülkede toplantılara katıldığını, 100'e yakın başka ülkelerin bakanlarının ziyaret ettiğini belirtirken, buralarda savunma sanayiinin gücünü gördüğünü söyledi. “Savunma sanayii diplomaside ve uluslararası alanda çok büyük bir prestij, saygınlık kazandırıyor" diyen Bolat şunları söyledi: “Türkiye ile iyi geçinme, yakınlaşma ve işbirliğinden istifade etme arayışlarını da beraberinde getiriyor. Yani çarpan etkisi çok yüksek. Savunma sanayii sadece savunma araçları üretimi ya da ihracatı anlamına gelmiyor. Türk sanayisinin, ihracatının kalitesi ve başarısı anlamına geliyor. Bunun diplomasideki yansımaları anlamına geliyor.”

MİLLİ GELİRİN ÜÇTE BİRİ SANAYİDEN

Güçlü savunma sanayiinin ihracat yeteneği, halkın refahını ve ülkenin zenginliğini artırdığını vurgulayan Ömer Bolat, "Sanayisi yok dedikleri ülkenin milli geliri 2023 sonunda 4,5 kat artarak 230 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara yükseldi. Bu milli gelirin üçte biri sanayiden geliyor" dedi.







