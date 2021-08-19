Savunma sanayide dev iş birliği hamlesi: TÜMOSAN KASK Sistemi geliştirme konusunda HAVELSAN ile güçlerini birleştirdi

15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), ikinci gününde ziyaretçilerine kapılarını açarken, alanda adım atacak yer kalmadı. Dev anlaşmaların imzalandığı fuarda yerli ve yabancı firmaların ortaklık anlaşmaları dikkat çekti. Bini aşkın firmanın sergilediği ürünler yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sektörün önemli paydaşlarını buluşturan fuarda en fazla ilgiyi küçük çaplı silahlar görürken, milli projeleri yakından görmek isteyen ziyaretçiler ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TEİ gibi yerli savunma sanayi devlerinin stantlarını doldurup taşırdı. Fuarın ikinci gününde katılımcı firmalar 26 anlaşma ve mutabakata imza attı.

ASELSAN YERLİLEŞTİRMEYLE GURUR VERDİ

Türk savunma sanayisinin öncüsü ASELSAN sergilediği millileştirilen ürünlerle gururlandırdı. Yurtdışından tedarik edilen elektronik sistemlerden, silah sistemlerine kadar birçok parçayı yerlileştiren ASELSAN fuara damga vurdu. ASELSAN’ın standında araç üstü silah ekipmanlarından, hava savunma sistemlerine kadar savunma sanayisinde ithal edilen birçok önemli parçanın, nasıl yerlileştirildiği ziyaretçilere aktarıldı. HAVELSAN’da ise simülatörlerle gelen ziyaretçilere deneyim yaşatıldı. ROKETSAN, yerli ve milli SOM füzesini sergiledi.

FUARIN EN BÜYÜĞÜ MİLLİ MUHARİP UÇAK

TUSAŞ, Milli Muharip Uçak, Gökbey, 2. Nesil Atak Helikopteri, Aksungur İHA gibi birçok havacılık projelerini ziyaretçilerle buluşturdu. Türk Uzay Sanayii projelerine de yer veren TUSAŞ, yakın zaman da görücüye çıkan, Uzay Tanıtım Programı ile ilgili bilgilendirme yaptı. TEI, uzay ve havacılıkta kullanılan ve yerlileştirilmeye çalışılan motorlarını sergiledi.

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ZIRHLI ARAÇLARA YOĞUN İLGİ

Zırhlı muharebe araçları IDEF’in en dikkat çeken savunma sanayii ürünü oldu. Başta TÜMOSAN olmak üzere BMC, Otokar, Katmerciler, FNSS, Anadolu Savunma gibi yerli firmalar sergiledikleri irili ufaklı zırhlı araçlarıyla, katılımcılardan tam not aldı. Yabancı katılımcıların yakından inceleme fırsatı buldukları yüzlerce zırhlı araç, başta Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde aktif şekilde kullanılıyor. Yeni geliştirilen projeler ise TSK’nın envanterine girmek için gün sayıyor. Katılımcı firmalar, yerli zırhlı muharebe araçlarını dünyada pazarlanabilmesi için TSK’nın en iyi referans olduğunu vurguluyor.

Halim Tosun - Mehmet Akif Nacar

HAVELSAN'LA GÜÇ BİRLİĞİ MUTABAKATI

TÜMOSAN ile HAVELSAN IDEF’21’de Mutabakat Muhtırası (MoU) imzaladı. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ile HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar tarafından imzalanan MoU kapsamında; TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda kullanılmak üzere istihbarat, gözetleme ve keşif sistemleri ile entegre olacak şekilde HAVELSAN DOOB/HARBİYE-Taktik Komuta Kontrol Bilgi Sistemi'nin entegrasyonu sağlanacak. HAVELSAN tarafından geliştirilen ve askeri-sivil sistemlerin üzerindeki GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) alıcılarının karıştırıcılara rağmen ihtiyaç duyulan konum bilgisini üretebilmelerini ve görevlerini sürdürebilmelerini sağlayan HAVELSAN KASK sistemi TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda konumlandırılacak. KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehdit ve tehlikelerine karşı HAVELSAN tarafından geliştirilen KBRN ürünleri, projeler kapsamında ihtiyaç duyulması durumunda TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlara entegre edilecek.

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TÜMOSAN YERLİ ÜRÜNLERİYLE ÇIKARMA YAPTI

TÜMOSAN, 15’inci Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF) zırhlı muharebe aracı PUSAT ve PUSAT Hibrit'in yanısıra yüzde 100 yerli Alp1 motor, Alp2 motor, Alp3 motor, uçak durdurma sistemi, menzil arttırıcı sistem, Tmsn Marin 5.4, Tmsn Marin 7.4, Tmsn S800 Marin, Tmsn Comon rail, süspansiyon sistemi, diferansiyel, transfer kutusu, tekerlek göbeği gibi ürünlerle görücüye çıktı. Türk savunma sanayiindeki yerlileşme atılımıyla birlikte TÜMOSAN’ın önemi bir kez daha ortaya çıkarken, TÜMOSAN tarafından üretilen motorlar savunma alanındaki birçok projede de kullanılıyor.

FUARIN YILDIZI PUSAT HİBRİT

Fuarın ilk ve tek hibrit zırhlı aracı olan Pusat Hibrit 310 beygir güce sahip, 5,2 litrelik 4 silindirli TÜMOSAN motor kullanıyor. Araçta ayrıca 27.9 kilowatt 46 amper gücünde bir batarya bulunuyor. Hızlı şarjla 8 dakikada şarj edilebilen Pusat Hibrit, bataryasıyla 30 kilometre yol gidebiliyor. Aracın ağırlığı 14,7 ton, taşıma kapasitesi ise 2,5 ton. Pusat Hibritte ayrıca 4 farklı sürüş modu bulunuyor. Pusat Hibrit'in, Türk zırhlı araç sanayisinde öncü konumda olması hedeflendi.