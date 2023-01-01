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Ekonomi

Savunmada milli ekosistem oluşturduk

Savunma sanayiinde uygulanan ambargolara yerli üretim gücünü artırarak cevap veren Türkiye, bu alandaki teknolojik atılımı sayesinde bir ekosistem oluşturmayı başardı. Karabağ, Ukrayna gibi krizlerde sahada adından söz ettiren Türkiye imzalı teknoloji ürünü İHA/SİHA gibi araçlar, yalnızca askeri olarak değil teknolojik gelişim açısından da çok önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
4:00 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
2022’de savunma sanayii ihracatında dünya genelinde 12’nci basamağa tırmanan Türkiye, yılı 4,4 milyar dolar ihracatla kapatmayı başardı.

2022’de savunma sanayii ihracatında dünya genelinde 12’nci basamağa tırmanan Türkiye, yılı 4,4 milyar dolar ihracatla kapatmayı başardı.

Savunma sanayiinde uygulanan ambargolara yerli üretim gücünü artırarak cevap veren Türkiye, bu alandaki teknolojik atılımı sayesinde bir ekosistem oluşturmayı başardı. Karabağ, Ukrayna gibi krizlerde sahada adından söz ettiren Türkiye imzalı teknoloji ürünü İHA/SİHA gibi araçlar, yalnızca askeri olarak değil teknolojik gelişim açısından da çok önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

YÜZDE 100 YERLİLİĞE DOĞRU

2002 yılından bu yana savunma sanayiinde yaşanan atılımla ‘yedek parça’ ve mini üretimlerden milli modellere geçiş yapıldı. Bu sayede iç gereksinimi karşılama oranı yüzde 80’e yaklaşırken, Türkiye önemli savunma sanayi ürünleri ihraç eden bir ülke konumuna yükseldi. 2022’de savunma sanayii ihracatında dünya genelinde 12’nci basamağa tırmanan Türkiye, yılı 4,4 milyar dolar ihracatla kapatmayı başardı. Savunma sanayi firmaları 2023’te 1,6 milyar dolarlık bir artış öngörüyor. Savunma sanayiinde ihracatın 6 milyar dolar bandını aşması bekleniyor.

YÜZLERCE PROJE YOLDA

Türkiye’deki savunma sanayii sektöründe 2 bine yakın firma, 750'yi aşkın projeyle milli savunmanın 2023 yılı ve sonrasında da basamakları hızla tırmandırması hedefleniyor. 2023 yılında uzun menzilli hava savunma ve füze sistemi, KARAOK füzeleri ilk kez envantere girerken, ŞİMŞEK Hedef Uçağı seyir füzesi konfigürasyonuyla ilk kez teslim edilecek. Denizde ise envanterdeki en büyük askeri gemi olacak olan çok maksatlı amfibi hücum gemisi ANADOLU kullanıma sunulurken, ikmal muharebe destek gemisi DERYA da Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek. Öte yandan yeni tip denizaltıların ilki olan PİRİ REİS hizmete alınacak. ANADOLU gemisine konuşlandıracak olan Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşu, 6'ncı ve son P-72 Deniz Karakol Uçağı teslimatıyla Meltem-3 gibi projelerle Türkiye’nin bu alanda sayılı ülkeler arasına girmesi hedefleniyor.


#Savunma Sanayii
#Ekonomi
#İhracat
27 dakika önce
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Savunmada milli ekosistem oluşturduk
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