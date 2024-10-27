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Savunmadaki başarı saygınlığımızı artırdı

Savunmadaki başarı saygınlığımızı artırdı

Burak Karaca
Akın Ali Polat
04:0027/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TÜMOSAN standını ziyaret etti. Bolat ve Görgün'ü; Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Albayrak ve Bayram Albayrak ile TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun karşıladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TÜMOSAN standını ziyaret etti. Bolat ve Görgün'ü; Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Albayrak ve Bayram Albayrak ile TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun karşıladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, SAHA EXPO’da Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Savunma sanayiinin 3 bin 500 firmanın faaliyet gösterdiği çok önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Bolat, “Savunma sanayiindeki başarı, Türk sanayiinin kalitesini, teknoloji gücünü ve ihracata dayalı rekabet gücünü ortaya çıkardı, saygınlığına katkı yaptı” dedi.

Geçtiğimiz yıl 5,6 milyar dolar ihracat yapan savunma ve havacılık sektörü, 120 ülkeden 1.478 firmanın katıldığı SAHA EXPO’da 4,332 milyar dolarlık ihracat anlaşmasına imza attı. Fuar ziyareti sırasında Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Savunma sanayiindeki büyük başarı, Türk sanayiinin kalitesini, teknoloji gücünü ve ihracata dayalı rekabet gücünü ortaya çıkardı. Saygınlık noktasında büyük bir katkı yaptı” dedi.


DÜNYANIN HER YERİNDEN İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ GELİYOR

Yılın ilk 10 ayında savunma sanayii ihracatının 5 milyar doları aştığını vurgulayan Bakan Bolat, “Dünyanın neresine gidersek gidelim muhatap bakanlarımızdan Türk savunma sanayii ürünleri konusunda büyük övgüler alıyoruz. Bize de satabilir misiniz, bizimle iş birliği yapabilir misiniz, bizimle ortak üretim yapar mısınız diye soruyorlar. Milli teknoloji hamlemizin en başarılı en önde gelen alanlarından biri olan savunma sanayiinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere savunma sanayii başkanlığımız tüm üretici firmalarımızı yürekten tebrik ediyoruz” diye konuştu.


SAVUNMA 90 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

2002'de 250 milyon dolar olan savunma sanayii ihracatında bu yıl 6,5 milyar doları yakalamak istediklerini ifade eden Bakan Ömer Bolat, şunları söyledi: “Savunma sanayii 12 milyar dolar yıllık üretimi olan, 3 bin 500 firmanın faaliyet gösterdiği ve 90 bin kişinin istihdam edildiği çok önemli bir alan. Artık savunma sanayiinde ihtiyaçlarımızın yüzde 80’ini yerli kaynaklarımızdan elde ediyoruz. Böylece tam bağımsızlık yolunda da ilerliyoruz.”




#Yerli Üretim
#savunma sanayi
#ömer bolat

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