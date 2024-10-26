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ALTAY tankı 2025'te seri üretime geçecek

ALTAY tankı 2025'te seri üretime geçecek

04:0026/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
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Ankara'daki tank fabrikası yatırımı son hızıyla devam ediyor. Tosyalı Holding ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, gelecek yıl tank fabrikasının tamamlanacağını ve ilk ALTAY'ın Kara Kuvvetleri'ne teslim edileceğini açıkladı.

Ankara'daki tank fabrikasının gelecek yıl tamamlanması hedeflenirken, ALTAY'ın seri üretimine de başlanacak. Tosyalı Holding ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "2025'in sonuna doğru hem tank fabrikamız bütün birimleriyle bitmiş olacak hem de ilk tanklar üretilmiş olarak kuvvetlerimize teslim edilecek" dedi.



DÜNYADA 6-7 ÜLKEDE VAR

SAHA EXPO'da ALTAY tankı için ürettikleri tank motoru hakkında güncel bilgileri paylaşan Tosyalı, tank motoru üretme sürecinin büyük bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını, yurt dışından tedarikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu yöndeki çalışmaların başladığını aktardı. Tosyalı, BMC POWER'in ilk kurulma sebebinin de bu olduğunu, o günden bu yana adım adım tank motorunun geliştirildiğini ifade etti. ALTAY güç grubunun çok özel olduğuna vurgu yapan Tosyalı, şu bilgileri verdi: "Dünyada bunu 6 veya 7 ülke üretebiliyor. Bunlardan bir tanesi biziz. Biz motorumuzu ürettik. Test merkezinde yoğun testlerden geçiyor. Geçtiğimiz yıl ilk 2 tankımızı verdik. Kara Kuvvetlerimiz onu test ediyor. Bütün test aşamalarından sorunsuz geçti. Şimdi seri üretim aşamasındayız. Ankara'daki tank fabrikası yatırımımız da son hızla devam ediyor. Gelecek senenin sonuna doğru hem tank fabrikamız bütün birimleriyle bitmiş olacak hem de ilk tanklar üretilmiş olarak kuvvetlerimize teslim edilecek."




#ALTAY Tankı
#yerli üretim
#savunma sanayi

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