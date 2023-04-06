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Ekonomi

Savunmanın 3 aylık ihracatı milyar doları aştı

Türkiye, Savunma sanayinde ihracat rekorları da kırıyor. Geçen yılın ihracat raporlarına göre 4,4 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

Canberk Doğan
04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Savunma sanayii ürünleriyle adından söz ettiren Türkiye, bu alanda ihracat rekorları da kırıyor. Türkiye geçen yıl savunma sanayii ihracatı raporlarına göre 4,4 milyar dolarlık dış satım yaptı. 2023 yılını Ocak’ta 281 milyon dolarlık ihracat ile açan Türk savunma ve havacılık sektörü, bu yıl için hedefini 6 milyar dolar olarak belirledi. Sektörün şubatta ihracatı 303, mart ayında ise 506 milyon dolar oldu. İhracat üç ayın toplamında 1 milyar 90 milyon doları buldu. Yapılan ihracatın önemli kısmını Türkiye’nin yüksek yerlilik oranıyla ürettiği İHA ve SİHA’lar oluşturuyor. Türkiye’nin ürettiği araçların taliplisi en fazla Afrika ve Orta Asya’dan.



#Ekonomi
#Savunma Sanayi
#İhracat
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