Savunmaya sipariş yağdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri cevapladı.

GELECEK YILLARDA İHRACAT ARTACAK

Yılmaz, savunma sanayiinde ihracat rakamlarının yükseldiğine işaret ederek, "Daha sevindirici olanı şu 'backlog' diyorlar yani sırada bekleyen siparişler bu miktarın neredeyse 2 katı kadar arttı. Bu yıla özgü bir yükseliş de değil önümüzdeki yıllarda da ciddi anlamda bir savunma sanayii ihracatı yapacağımızı şimdiden gelen siparişlerden anlıyoruz, neredeyse bugünkü ihracatın 2 katı kadar talep söz konusu" bilgisini verdi. Amerika ve Batı'da savunma sanayiindeki istihdamın yaş ortalamasının çok yüksek olduğuna işaret eden Yılmaz, "Biz de ise yaş ortalaması 34; çok daha genç ve gelecekte çok daha ümit vaat eden bir grubumuz var" şeklinde konuştu.

BELEDİYELER TRAFİK SORUNUNU ÇÖZSÜN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, belediyelerin asli işinin vatandaşlara temiz ve sağlıklı içme suyunu ulaştırmak, trafik sorununu çözmek, yeşil alanları arttırmak ve daha yaşanabilir bir şehir ortamı oluşturmaktan geçtiğini vurguladı. Yılmaz, "Bu altyapıları bırakıp, bu önemli temel işleri bırakıp, başka işlerle uğraşıyor, doğru yapmıyorlar' dedim. Siz bunu haklı buluyorsanız aynı anlayışla devam edin" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ HALKA AÇIK

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin halka açık olmadığı yönündeki iddialarına da tepki gösteren Yılmaz, "Bir defa orada bir cami var. Cuma dahil namazlar kılınıyor ve herkes geliyor. Kütüphane 7 gün 24 saat açık. Kongre Merkezi açık. Ayrıca, Külliye'nin daha resmi bölümlerini gezmek isteyenler için belki Ali Mahir (Başarır) Bey de gezmek isteyebilir. O yüzden adresi söyleyeyim: ziyaret.tccb.gov.tr/. Turist olsun, vatandaşımız olsun herkes bu siteye girebilir" açıklamasında bulundu.

BEŞTEPE'YE BU YIL TAŞIT ALINMADI

Cumhurbaşkanlığındaki taşıt sayılarına ilişkin de bilgi veren Yılmaz, acil durumlara karşı 20 taşıt sınırı koyduklarını ama 2024 yılında sadece 7 taşıt alındığını vurgulayarak, "2025 yılında yine 20 taşıt koymuşuz. Şu ana kadar bir tane bile alınmamış. NATO zirvesi geliyor, belki onun için bir ihtiyaç olursa bir alım yapılabilir" ifadelerini kullandı.

YOKSULLUKLA MÜCADELEYE DEVAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açlık yoksulluk sınırı ile ilgili de, Türkiye'nin en son mutlak yoksulluğu 2015'te ölçtüğünü hatırlatarak, resmi olarak artık mutlak yoksulluğun ölçülmediğini, göreli yoksulluğun ölçüldüğünü ifade etti. Yılmaz, "Biz elbette en küçük yoksulluk oranıyla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Güçlü bir sosyal politikayla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde ifade etti.








