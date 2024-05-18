Seçim sonrası 20 milyar dolar geldi: Yabancı yatırımcının Türkiye'ye güveni artıyor

Garanti BBVA'nın Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum sürecinde sürdürülebilir yatırımların önünü açmak ve ihracat süreçlerine destek olmak amacıyla başlattığı ‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek’ buluşmasının beşincisi Adana'da gerçekleştirildi. İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Bursa'nın ardından sanayi çeşitliliğine sahip Adana'da faaliyet gösteren şirketlerin önde gelenlerini bir araya getiren programda, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, ekonomiye yönelik değerlendirmeler yaptı. Yabancı yatırımcının Türkiye’ye olan ilgisinin arttığını belirten Baştuğ, seçimden sonra 20 milyar doların Türkiye’ye geldiğini söyledi.

BİREYLERİN YATIRIMDA TL TERCİHİ ARTIYOR

Ekonomi politikalarındaki normalleşmeyle, öngörülebilirliğin arttığı bir zemin oluştuğunu ifade eden Baştuğ, öngörülebilirlik arttıkça mevcut politikaların da tüm paydaşlarca giderek daha fazla kabul gördüğünü belirtti. Baştuğ, şunları kaydetti: "İki önemli konuya değinmek istiyorum. Birincisi, en önemli konumuz enflasyon. Bu konuda kararlı bir mücadele var ve ev ödevlerimiz var. Yılın ikinci yarısında baz etkisinin de katkısıyla düşüş trendi başlayacak. Ancak, enflasyon sarmalından kalıcı olarak çıkmamız için önümüzdeki yıl da aynı kararlılığın sürmesi ve yapısal reformlarla programın desteklenmesi kritik önemde olacak.

İkincisi, son dönemde programa ve dolayısıyla Türk Lirası'na artan güvenin altını çizmek isterim. Yabancı yatırımcının Türk varlıklara ilgisi özellikle seçimden sonra artmaya başladı. Seçim sonrası 20 milyar doları bulan bir giriş oldu. Bireylerin yatırım tercihlerinde de artan oranda TL’leşme gözlemliyoruz. Biz de bankacılık sektörü olarak, programın gerektirdiği tüm konularda ekonomi yönetimiyle koordinasyon halinde çalışıyoruz."

SÜRDÜRÜLEBİLİR KREDİDE 400 MİLYAR TL’LİK HEDEF

Banka olarak iklim kriziyle mücadele konusunda 18 yılı aşkın süredir çalıştıklarını açıklayan açıklayan Baştuğ, şöyle konuştu: “Avrupa Yeşil Mutabakatı önemli bir yol planı içeriyor. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ticaretin kurallarını değiştirecek çok kritik bir başlık. Sürecin finansal boyutu 1 Ocak 2026’da devreye girecek ve karbon kredisi alımına başlanacak. yazık ki rekabette geride kalacak. Şimdiden hazır olmamız gerekiyor. Ana hissedarımız BBVA’nın 2018-2025 yılları arasında 300 milyar avroluk sürdürülebilir finansman sağlama hedefi var. Biz de bu hedefe 2025 yılına kadar en az 400 milyar TL tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz.”

REKABETTE GERİDE KALACAKLAR

Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile ilgili bilgi veren Recep Baştuğ, "İşin ekonomik boyutu düşünüldüğünde, SKDM, ticaretin kurallarını değiştirecek çok kritik bir başlık. Sürecin finansal boyutu 1 Ocak 2026’da devreye girecek ve karbon kredisi alımına başlanacak. Yani bu sürece uyum sağlamak için fazla vaktimiz kalmadı. İkincisi ise SKDM dışında, AB kriterleri arasında üretim tekniklerimizi hızla dönüştürmemizi gerektirecek farklı standartlar da söz konusu olacak. Belirlenen kriterlere uygun üretim yapmayan ihracatçı şirketler ne yazık ki rekabette geride kalacak" diye konuştu.







