Araç sahipleri dikkat: Zorunlu araç sigortasında yeni dönem

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) yapılan açıklamada, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar'ın bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, 9 Haziran 2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanunun 18 ve 19'uncu maddeleriyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ve 92’nci maddelerinde değişikliğe gidildiği, zorunlu mali sorumluluk sigortası teminatı kapsamında yer alan değer kaybı, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ilişkin kanuni çerçeve çizilerek uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bırakıldığı hatırlatıldı.

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Yargı kararları genel şartlara yansıtıldı

Genel Şartların hazırlanmasında Danıştay ve Yargıtay kararlarının esas alındığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda araç hasarlarının onarımında öncelikle orijinal parça kullanımı şartı getirildiği, ancak hak sahibinin onayının alınması veya hasar gören parçanın orijinal parça ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde hasar gören parça, eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilebileceği, değişimi gereken parça orijinal değilse, eşdeğer parça kullanımının mümkün olacağı, böylece araçların onarımında zarar görenlerle sigortacıların arasındaki en önemli uyuşmazlık noktasının da giderildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu değişiklik ile 2918 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesi çerçevesinde, maddi hasar sonrası değer kaybına uğrayan aracın nitelikleri ve araçta değer kaybı oluşmasına sebebiyet veren hasarın tüm nitelik ve niceliklerinin dikkate alındığı, böylelikle de çok daha teknik, adil ve araç piyasasındaki gerçeklerle uyumlu bir değer kaybı tazminatı hesaplama metodolojisinin geliştirildiği belirtildi.

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FOTOĞRAF 11 Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 24,9 azalışla 60 bin 216 oldu.<br><br> 2021 yılı kasım ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 9,2 artarak 17 bin 234 seviyesinde kaydedildi. Toplam satışta Fiat lider<br><br>ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 9 bin 568 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı 8 bin 187 satışla Renault ve 4 bin 999 satışla da Peugeot takip etti. Toyota 4 bin 662 satışla dördüncü ve Citroen de 4 bin187 satışla beşinci sırada yer aldı. Otomobil satışlarında ilk 5 marka<br><br>Kasımda en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 7 bin 879 ile Renault oldu. Bunu 4 bin 65'le Toyota ve 3 bin 776 satışla da Hyundai izledi. Fiat, 3 bin 249 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot 3 bin 115 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı. Kasımda lüks ve spor otomobil satışı<br><br>Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. Kasım ayında 1 Bentley, 1 Lamborghini, 2 Ferrari, 4 Aston Martin, 6 Maserati, 18 Jaguar ve 33 Porsche satışı gerçekleştirildi. Hafif ticarinin ilk 5'i<br><br>Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 6 bin 319 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 3 bin 657 satışla Ford ve 1.884 satışla Peugeot izledi.<br><br>Citroen 1.152 satışla dördüncü ve Volkswagen de 908 satışla beşinci oldu. Yılın 11 aylık döneminde en çok satılan 5 marka<br><br>Bu arada, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Ekim 2021'de geçen yılın aynı dönemine yüzde 1 büyüyerek 675 bin 107 seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 2,1 azalarak 518 bin 294 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 12,7 artarak 156 bin 813'e ulaştı.<br><br>Bu dönemde Fiat, 110 bin 904 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 70 bin 615 satışla Renault ve 64 bin 904 satışla Volkswagen takip etti. Ford 60 bin 204 satışla dördüncü, Toyota 45 bin 959 satışla beşinci sırada yer aldı. Öte yandan, sektör temsilcileri pazarda araç bulunurluğu noktasında hala sorunlar yaşandığını, müşterilerin her istediği aracı bulamadığını, dolayısıyla markaların \"elinde araç bulundurabildiği\" ölçüde satış yapabildiğini belirtiyor.<br><br> Araç alacaklar dikkat: Merakla beklenen liste açıklandı, en çok satan otomobiller belli oldu Otomobil satın almak isteyenlerin merakla beklediği en çok satan otomobil markaları listesi açıklandı. Geçtiğimiz ay ülkemizde en çok satılan otomobil markaları belli oldu. BiP'te paylaş

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Bedeni zararlar Yargıtay içtihatları ışığında aktüeryal ilkelere göre belirlenecek

Açıklamada, trafik kazaları sonucunda bedeni olarak zarar gören kişilere ve hak sahiplerine ödenecek tazminatın en önemli belirleyici unsurlarından biri olan iskonto oranının, finansal matematik ve aktüerya bilimlerinde uzman akademisyenlerin teknik görüşleri alınarak yüzde 1,80’den yüzde 1,65’e indirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıca, yerleşik yargı içtihatları ve aktüerya biliminin genel kabul görmüş prensipleri göz önünde bulundurularak sakatlık tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamalarına detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler ışığında, tazminat hesaplamalarında yeknesaklık sağlanarak, trafik kazası sonucu zarara uğrayan vatandaşlarımızın zararlarının trafik sigortaları kapsamında hızlı ve adil bir şekilde tazmin edilmesinin yanında, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların da asgari seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir.”

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Sigortalıların ve zarar görenlerin korunmasının kurumun temel görevi olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu kapsamda, Genel Şartlarda yapılan değişikliklerin amacı trafik sigortası kapsamındaki tazminatların yerleşik yargı içtihatları ile bilimsel yöntemler ve aktüeryal prensiplere göre hesaplanması ve hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanmasını sağlamaktır. Böylelikle, trafik sigortalarından doğacak haklar ve yükümlülükler gerek sigortalılar ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketleri bakımından öngörülebilirliğe kavuşmuş olacaktır.” denildi.

FOTOĞRAF 8 Yıllardır hayâlini kurduğu otomobili almak için internet başına geçen tüketici, beğendiği bir otomobili tespit etti. İlan sahibine ulaşan tüketici, kapora olarak 100 TL'yi verilen hesap numarasına yatırdı. Aradan günler geçmesine rağmen ilan sahibine bir türlü ulaşmayı başaramayan tüketici, dolandırıldığını anlayınca Cumhuriyet Savcılığı’nın yolunu tuttu. Yapılan soruşturmada araç almak isteyen onlarca kişiden 100’er TL kapora alan dolandırıcının kimliği tespit edildi. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, sanık ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay emsâl bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: <br><br>“Kapora olarak yatırılan paranın sanık tarafından çekildiği ancak sanığın suça konu aracın satışını katılana vermediği ve teslimini de yapmadığı ortadadır... Katılanın da bir daha sanığa ulaşamadığı, sanığın bu şekilde haksız menfaat sağladığı, sanık savunması, katılan beyanı ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan mahkemenin mahkumiyet hükmünde bir isabetsizlik görülmemiştir... Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın suç vasfında hata yapıldığına ve verilen kararın yasalara aykırı olduğuna dair yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle mahkumiyet hükmünün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin İkinci el otomobil satışlarına dair Yargıtay'dan emsâl bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, internetten araç satış ilanı verip kaporayı da aldıktan sonra satışı gerçekleştirmeyen kişinin 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediğine hükmetti.

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