Bakanlıktan yapılan açıklamada semaların cesur kahramanlarının, Gök Vatan’da buluştuğu ifade edildi.





🇹🇷 Semaların cesur kahramanları; Gök Vatan’da buluştu!



🗓️ 29 Eylül – 10 Ekim 2025

📍 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı / Konya



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kahramanlarımızın da katıldığı "Millî Anadolu Ankası 2025 Tatbikatı" Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından…





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen askerlerin de katıldığı Milli Anadolu Ankası 2025 Tatbikatı’nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 29 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında başarıyla icra edildiği bildirildi.





Açıklamada “Bu büyük tatbikatla, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) unsurları arasında ortak çalışabilirlik ve eğitim seviyesinde önemli bir güç birliği sağlandı. Birlikte yükselen güç, her an göreve hazır!” denildi.





Açıklamada şunlara yer verildi;

Tatbikata iştirak eden muharebe arama kurtarma unsurları arasında ortak çalışabilirliğin ve eğitim seviyelerinin artırılmasına katkı sağlamanın yanında, oluşturulan gerçeğe en yakın simüle harekat senaryoları kapsamında icra edilen yakın hava desteği görevleriyle, çoklu harekat ortamında görevin başarıya ulaşması için kuvvetler arası bilgi paylaşımına olanak sağlayarak müşterek harekat konseptine katkıda bulunmaktır.





Tatbikatta; personel kurtarma harekâtı ve yakın hava desteği görevleri kapsamında komuta kontrol sürecini denemeye ve geliştirmeye, Personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurlarını (Jet Uçakları, Helikopterler, HİK Uçağı, Ulaştırma Uçakları, İHA/SİHA Sistemleri, Drone, Görev Timleri, Komuta-Kontrol Unsurları, Uçucu Personel) eğitmeye, “Hayatta Kalma-Kaçma-Kurtulma” usullerini konjonktürel coğrafi tehditlere uygun geliştirilen taktik ve tekniklerle kazazede durumuna düşmesi muhtemel pilotların eğitim seviyelerini artırmaya yönelik faaliyetler icra edilmiştir.



