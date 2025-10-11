Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
Semaların cesur kahramanları: Gök Vatan’da buluştu

Semaların cesur kahramanları: Gök Vatan’da buluştu

12:3211/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen kahramanlarımızın da katıldığı “Millî Anadolu Ankası 2025 Tatbikatı” Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından başarıyla icra edildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen kahramanlarımızın da katıldığı “Millî Anadolu Ankası 2025 Tatbikatı” Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından başarıyla icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Anadolu Ankası 2025 Tatbikatı’nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Konya’da başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada semaların cesur kahramanlarının, Gök Vatan’da buluştuğu ifade edildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen askerlerin de katıldığı Milli Anadolu Ankası 2025 Tatbikatı’nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 29 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında başarıyla icra edildiği bildirildi.


Açıklamada “Bu büyük tatbikatla, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) unsurları arasında ortak çalışabilirlik ve eğitim seviyesinde önemli bir güç birliği sağlandı. Birlikte yükselen güç, her an göreve hazır!” denildi.


Açıklamada şunlara yer verildi;

Tatbikata iştirak eden muharebe arama kurtarma unsurları arasında ortak çalışabilirliğin ve eğitim seviyelerinin artırılmasına katkı sağlamanın yanında, oluşturulan gerçeğe en yakın simüle harekat senaryoları kapsamında icra edilen yakın hava desteği görevleriyle, çoklu harekat ortamında görevin başarıya ulaşması için kuvvetler arası bilgi paylaşımına olanak sağlayarak müşterek harekat konseptine katkıda bulunmaktır.


Tatbikatta; personel kurtarma harekâtı ve yakın hava desteği görevleri kapsamında komuta kontrol sürecini denemeye ve geliştirmeye, Personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurlarını (Jet Uçakları, Helikopterler, HİK Uçağı, Ulaştırma Uçakları, İHA/SİHA Sistemleri, Drone, Görev Timleri, Komuta-Kontrol Unsurları, Uçucu Personel) eğitmeye, “Hayatta Kalma-Kaçma-Kurtulma” usullerini konjonktürel coğrafi tehditlere uygun geliştirilen taktik ve tekniklerle kazazede durumuna düşmesi muhtemel pilotların eğitim seviyelerini artırmaya yönelik faaliyetler icra edilmiştir.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Milli Anadolu Ankası
#Tatbikat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT emsali emeklilik müjdesi yüzleri güldürdü! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik fırsatı gelecek