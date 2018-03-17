Semerkant’ı görmeyen kalmasın

Yüzyıllar boyunca dünya ticaretinin en önemli ulaşım hatlarından biri olan İpek Yolu üzerinde kurulan Semerkant, Türk Hava Yolları’nın Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten sonra ülkede sefer yaptığı 2. nokta oldu.

SEMERKANT’I 121 ÜLKEYE BAĞLAYACAK

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Semerkant Havalimanı’nda düzenlenen hat açılış töreninde bir konuşma yaptı. Ekşi, “Başlattığımız doğrudan seferler ile, Unesco’nun Dünya Mirası listesinde olan medeniyetimizin en önemli şehirlerinden Semerkant’ı, 121 ülkeden gelecek misafirlere açmış bulunuyoruz. Medreseleri, müzeleri, camileri, türbeleri ve rasathanesi ile mimaride şaheserleri barındıran bu inci şehrin, kısa sürede turizmde büyük mesafe alacağına inanıyorum. Tarihi şahsiyetlere ve alimlere ebedi istirahatgâh olan bu kente hizmet etmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

HAFTADA İKİ SEFER

THY'nin haftada 7 frekans Taşkent'e uçtuğu bilgisini veren Ekşi, " haftada 2 frekans icra edeceğimiz ve kısa zamanda haftada 3 frekansa çıkmasını ümit ettiğimiz Semerkant seferleri ile uzakları yakın kılmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Ekşi, bu hafta içinde yenilenen Hava Ulaştırma Anlaşması’nın iki ülke arasında hava yolu köprüsünü daha da kuvvetlendireceğini kaydetti. İstanbul-Semerkant seferleri haftada 2 gün karşılıklı olarak yapılacak olup Türk Hava Yolları yolcuları, İstanbul’dan Semerkant’a açılışa özel tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 364 USD’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

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