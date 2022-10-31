Ekonomi Sermaye Piyasası Kuruluna iki kritik atama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sermaye Piyasası Kurulu'na iki kritik atama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üst yönetiminde yapılan değişiklikler doğrultusunda, kurumun başkan vekilliği görevine Enver Usca, üyeliğine ise Bülent Murat Haholu atandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Sermaye Piyasası Kuruluna iki kritik atama
Sermaye Piyasası Kurulu

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, SPK Başkan Vekili Mutalip Ünal görevinden alınarak, yerine Enver Usca getirildi.

Öte yandan SPK Üyesi Ali Akay'ın da görevine son verildi. Akay'dan boşalan SPK Üyeliği görevine ise Bülent Murat Haholu atandı.

Enver Usca özgeçmişi

Enver Usca, 1975'te Mersin'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Silifke'de tamamlayan Usca, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Usca, Gazi Üniversitesi'nde ticaret hukuku üzerine yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlarken, ABD Pacific McGeorge School of Law'da da hukuk alanında master yaptı.

İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitiren Usca, avukatlık stajını tamamladıktan sonra bir süre hakim ve savcı adayı olarak çalıştı.

Usca, 1999'da Uzman Hukukçu Yardımcısı olarak başladığı SPK'deki mesleki kariyerine Uzman Hukukçu ve Başuzman Hukukçu olarak devam etti.

SPK'de Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı ve son olarak Kurul Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Usca, üniversitelerde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku üzerine dersler veriyor. Evli ve iki çocuk babası olan Usca'nın çeşitli dergilerde yayımlanmış akademik çalışmaları da bulunuyor.

Bülent Murat Haholu özgeçmişi

Bülent Murat Haholu, 1974'te doğdu.

1996'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Haholu, 1997'de SPK'de Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Haholu, 2001'de uzman olarak atanmasının ardından 2004'te Atılım Üniversitesi'nde işletme yönetimi alanında MBA derecesi aldı.

2007'de American University Washington College of Law’da Business and Financial Regulation üzerine LL.M programını tamamlayan Haholu, kamuyu aydınlatma konusunda Avrupa Birliği düzenlemelerinin ülke mevzuatına alınmasına yönelik projelerde çalıştı. Haholu ayrıca, menkul kıymetleştirme üzerine mevzuat çalışmalarında görev alarak varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve kira sertifikalarının sermaye piyasalarına kazandırılmasına katkı sağladı.

Haholu, 2009-2016 döneminde Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nde kamunun aydınlatılmasından sorumlu birimde Grup Başkanı olarak görev yaptı. 2016-2017'de Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi'nde Daire Başkanı olarak görev yapan Haholu, son olarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde buğday tohumları toprakla buluşuyor: 225 bin rekolte bekleniyor
GÜNDEM
Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde buğday tohumları toprakla buluşuyor: 225 bin rekolte bekleniyor

Mavi vatanın muhafızları için yerli yazılım: Askeri gemilerde görev almaya başladı
EKONOMİ
Mavi vatanın muhafızları için yerli yazılım: Askeri gemilerde görev almaya başladı
İmzalı bordrodikkate alınacak

İmzalı bordro
dikkate alınacak

​Yargıtay'dan emsal niteliğinde fazla mesai kararı.
Hindistanda faciaCan kaybı artıyor

Hindistan'da facia
Can kaybı artıyor

Yetkililer köprünün çökme nedenini tek bir şeye bağladı.
8. Türk TıpDünyası Kurultayı

8. Türk Tıp
Dünyası Kurultayı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Bakan Nebati'den döviz kurları mesajı.

​Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon kepenk indirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.