Ekonomi Siber güvenlikte uzman sıkıntısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Siber güvenlikte uzman sıkıntısı

Geçtiğimiz Pazar günü Türkiye'deki şirketlere yönelik yapılan siber saldırı sonrasında bazı sitelere erişim sorunu yaşandı. Saldırıya zamanında müdahale edilse de, yeni ataklara karşı önlemlere ve uzun vadeli bir devlet politikasının önemine dikkat çekiliyor. Öte yandan, şirketlerin yetkin siber güvenlik uzmanı ihtiyacı da artıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geçtiğimiz pazar gün boyunca Türkiye'deki bazı önemli şirket ve kurumlara yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar, veri güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi. Devletler, firmalar ve tabi ki bireyler hemen her an siber saldırı tehdidi altında yaşarken, bu konudaki teknoloji tabanlı tedbirler de hızla gelişiyor. Özellikle son yıllarda kurumların acil gündem maddesi veri güvenliğini sağlayacak yazılımları geliştirmek.

Kurum Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir gençlere kişisel verilerini bilinçsizce paylaşmamalarını tavsiye ederek, “Kişisel verilerin korunması, kişinin kendisinin korunmasıdır. Dolayısıyla verilerimize sahip çıkmamız gerekiyor” dedi. Sosyal medyanın bilinçsizce kullanımının neden olduğu tehlikelere dikkat çekildi.

İSTİHDAM AÇIĞI

Bu amaçla kurum ve şirketler, bünyesinde siber güvenlik uzmanları istihdam etmeye başladı. Ancak son saldırılar sonrasında, ülkemizde yeterli sayıda ve nitelikte siber güvenliği uzmanı olmadığı gerçeğini gözler önüne serdi. Ülke çapında 15 bin kadar yetişmiş personele ihtiyaç duyulduğu ifade edilirken, kurumların beklentilerini karşılayacak yetkinlikteki kişi sayısının 200-300'ler seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de, üniversitelerde yeterli siber güvenlik eğitiminin verilmemesi.

YETİŞMİŞ PERSONEL İHTİYACI SÖZ KONUSU

Türkiye’de bu alanda çalışan önemli isimler olsa da kurumların karşılaşacağı sistematik siber ataklara karşı duracak nitelikli bir yetişmiş nesle ihtiyaç duyuluyor. Yatırımların önemli bir bölümünü kapsayan teknoloji harcamalarının heba olmaması için devlet politikasının gerekliliğine dikkat çekiliyor. Ayrıca vatandaşların maddi-manevi güvenliği için oluşturulacak siber güvenlik yol haritası gerekliliği vurgulanıyor.

Bu konuda özel sektör-kamu ve akademi işbirliğinin önemine de dikkat çekiliyor.

DÜZENLİ OLARAK DDoS TATBİKATI YAPILMALI

Beyaz Net Siber Güvenlik Takım Lideri Fatih Coşkun, saldırının sadece Türkiye'de değil, farklı ülkelerin de Telekom - finans sektörünü hedef aldığını ve planlı olarak yapıldığını belirtti. Coşkun, "Saldırıların başarıya ulaşmasının nedeni 1 ay önceki İstanbul depreminde olduğu gibi altyapı yetersizliği diyebiliriz. Bu gibi saldırıların 2020 yılı içerisinde artarak devam edeceğini görmek çok zor değil. Bir an önce servis sağlayıcıların altyapılarına gereken kaynağı ayırmaları ve düzenli olarak DDoS tatbikatlarını yaptırmaları gerekmektedir " ifadesini kullandı.

VERİMİZE SAHİP ÇIKALIM

  • Siber güvenlikle ilgili önemli güncem maddelerinden biri de kişisel verilerin korunması ve bu alanda birçok kurum önemli faaliyetler sürdürüyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), veri koruma kültürünün çocuk yaşlardan itibaren yerleşmesi amacıyla, geleceğin büyükleri olan çocuklar ve gençlere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledi. Kurum, hemen her toplantısında 300’den fazla öğrenciye bilgi güvenliğini anlatıyor.

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