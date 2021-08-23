Sıfır araçta dikkat çeken uyarı: 1500 araçtan 100'ünde tespit edildi

ÖTV matrahında geçtiğimiz günlerde sürpriz bir indirime gidildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte belirli sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarında 50 bin TL'nin üzerinde fiyat düşüşleri yaşanmaya başladı.

ÖTV indirimi sonrası otomobil piyasası da hareketlendi. Çok sayıda vatandaş sürpriz indirimden faydalanmak için bayilerin kapısını aşındırırken sıfır araç satın alacaklara dikkat çeken bir uyarı geldi.

Ekspertize sokulan 1500 sıfır kilometre araçtan 100'ünde boyalı parça tespit edildiği ortaya çıktı.

EKONOMİ ÖTV'deki sürpriz indirim sonrası gözler ikinci elde: 30 bin TL'ye kadar indirim olacak

Artan talep, tedarik zinciri problemleri ve çip krizi sebebiyle sıfır kilometre araç pazarında da birçok problemle karşılaşıldığını dile getiren ekspertiz firması yetkili Cihan Emre, sıfır tarafta dört kapının sökülüp takılmasının 40 bin TL zarara mal olduğunun altını çizdi.

'SIFIRDA HİÇ OLMADIĞI KADAR PROBLEMLERLE KARŞILAŞIYORUZ'

Birkaç sene önce gönül rahatlığıyla satın alınan sıfır kilometre araçlarda, artık ticari kaygılar üst düzeye çıktığı için hiç olmadığı kadar problemlerle karşılaşmaya başladıklarını belirten Emre, ''Stoklanan sıfır araçlar çekiciden düşebiliyor, nakliyesinde park kazaları yaşanabiliyor, dolu yağışına maruz kalabiliyor. Ekstra aksesuar adı altında satılan seramik kaplama, cam filmi, tampon eki gibi işlemler amatör tekniklerle yapılıyorsa araç tekrar boyanmak zorunda kalabiliyor. Dahası donanımsız araçların albenisi artırmak için yan sanayi deri döşeme yapılırken 4 kapının sökülüp tekrar takıldığı araçlara şahit olduk. Böyle bir aracı gelecekte satışa çıkardığınızda ekspertizde 4 kapı sök-tak/değişen çıkacak, ki 30-40 bin TL değer kaybı demek. Günümüzde satıcılar şeffaf yaklaşmadığı için sıfır kilometre bir otomobil satın alırken tüketicilerin dikkatli olmasını ve gerektiğinde TSE belgesine sahip kurumsal markalarda ekspertiz yaptırmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

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EKONOMİ Binek araç ÖTV matrahları değişti

Matrah düzenlemesiyle birlikte ikinci elde durgunluk hakim İkinci el otomobil sektörüyle ilgili görüşlerini paylaşan Emre, matrah düzenlemesinin duyurulmasıyla birlikte ikinci elde ciddi bir durağanlığın gözlemlendiğini belirtti.

YÜZDE 8 DÜŞÜŞLE PİYASA HAREKETLENECEK

Emre, "Açıklama sonrası satışlar önemli ölçüde yavaşladı. Fakat sıfır kilometredeki stok problemleri sebebiyle ve belirli ikinci el otomobillerde yüzde 7-8 oranında fiyat düşüşleri yaşanmasıyla pazar tekrar hareketlenmeye başlayacaktır. Pazardaki dinamiklerin oturması birkaç haftayı bulacaktır." dedi.

FOTOĞRAF 47 Sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde indirime gidildi. Yapılan ÖTV indirimi sonrası belli segmentlerdeki modellerde fiyat düşüşü ise 60 bin TL'ye kadar çıktı. ÖTV indirimi sonrası bayilere koşan vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorlanırken, indirim kararına hazırlıksız yakalanan bayiler ise vatandaşların taleplerini alarak sıraya sokarken teslimat için ekim ayına gün vermeye başladı. Öte yandan bayilerde araç bulunurluğunda yaşanan sıkıntı ile birlikte çok sayıda aracın ikinci el fiyatı ile sıfırının arasındaki fiyat makası da daha fazla açıldı. Kimi modellerde ikinci el fiyatı sıfır fiyatının 50 bin lira üzerine çıktı. İşte indirimli listeler sonrası aynı marka ve modele ait sıfır ve ikinci el araç fiyatları.. Toyota Corolla 1.5 Flame S ÖTV öncesi - 317 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 264 bin TL İkinci el Toyota Corolla 1.5 Flame S 2021 model 296 bin TL - Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 32 bin TL Toyota Corolla Sedan Hybrid ÖTV öncesi - 345 bin 800 TL ÖTV indirimi sonrası - 288 bin 500 TL İkinci el Toyota Corolla Sedan Hybrid 2021 model 305 bin TL - Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 17 bin TL Toyota Yaris Dream 1.5 M.drive S ÖTV öncesi - 279 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 709 TL İkinci el Toyota Yaris Dream 1.5 M.drive S 2021 model 245 Bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 13 bin TL Renault Megane Sedan Joy 1.3 EDC 140 bg ÖTV öncesi - 301 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 251 bin 500 TL İkinci el Renault Megane Sedan Joy 1.3 EDC 140 bg 2021 model 270 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 19 bin TL Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS M ÖTV öncesi - 280 bin 500 TL ÖTV indirimi sonrası - 233 bin 750 TL İkinci el ​Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS M 2020 model 264 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 31 bin TL Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS Otomatik 5 Kapı ÖTV öncesi - 308 bin 300 TL ÖTV indirimi sonrası - 256 bin 917 TL İkinci el Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS Otomatik 5 Kapı 2021 model 295 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 40 bin TL Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 ÖTV öncesi -296 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 224 bin 600 TL İkinci el Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 2020 model 250 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 26 bin TL Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95 ÖTV öncesi - 303 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 252 bin 500 TL İkinci el Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95 2020 model 265 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 12 bin 500 TL Peugeot Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp ÖTV öncesi - 295 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 245 bin 800 TL İkinci el Peugeot Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp ​ 2021 model 275 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 29 bin TL Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT ÖTV öncesi - 279 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 500 TL İkinci el Peugeot Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT ​ 2020 model 277 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 45 bin TL Hyundai i20 Elite Plus 1.4 MPI 6 İleri Otomatik ÖTV öncesi - 285 bin 500 TL ÖTV indirimi sonrası - 237 bin 900 TL İkinci el Hyundai i20 Elite Plus 1.4 MPI 6 İleri Otomatik 2021 model 245 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 7 bin TL Hyundai Kona Style 1.0 T-GDI 7 İleri DCT ÖTV öncesi - 297 bin 250 TL ÖTV indirimi sonrası - 247 bin TL İkinci el Hyundai Kona Style 1.0 T-GDI 7 İleri DCT 2020 model 280 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 33 bin TL Hyundai Elantra STYLE COMFORT 1.6MPI CVT ÖTV öncesi - 298 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 248 bin 300 TL İkinci el Hyundai Elantra STYLE COMFORT 1.6MPI CVT 2021 model 260 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 12 bin TL Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG ÖTV öncesi - 302 bin 500 TL ÖTV indirimi sonrası - 252 bin TL İkinci el Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 2021 model 270 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 18 bin TL Skoda Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG ÖTV öncesi - 288 bin 100 TL ÖTV indirimi sonrası - 240 bin TL İkinci el Skoda Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2021 model 254 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 14 bin TL Opel Astra HB Edition 1.2 Benzinli MT-6 110 HP ÖTV öncesi - 289 bin 500 TL ÖTV indirimi sonrası - 241 bin 200 TL İkinci el Opel Astra HB Edition 1.2 Benzinli MT-6 110 HP 2020 model 270 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 29 bin TL Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT6 ÖTV öncesi - 300 bin TL - ÖTV indirimi sonrası - 250 bin TL İkinci el Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT6 2021 model 290 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 40 bin TL Honda Civic Sedan Elegance 1.6L Benzin Otomatik ÖTV öncesi -312 bin 600 TL ÖTV indirimi - 260 bin 400 TL İkinci el Honda Civic Sedan Elegance 1.6L Benzin Otomatik 2020 model 310 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 50 bin TL Kia Stonic Elegance ÖTV öncesi - 284 bin 500 TL ÖTV indirimi sonrası - 237 bin TL İkinci el Kia Stonic Elegance 2020 model 280 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 43 bin TL Nissan Juke Tekna 1.0 DIG-T 115 Düz Vites ÖTV öncesi - 291 bin 800 TL ÖTV indirimi sonrası - 243 bin TL İkinci el Nissan Juke Tekna 1.0 DIG-T 115 Düz Vites 2021 model 250 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 7 bin TL Seat Leon Style 1.0 TSI 110 HP ÖTV öncesi - 291 bin 800 TL ÖTV indirimi sonrası - 234 bin 100 TL İkinci el Seat Leon Style 1.0 TSI 110 HP 2021 245 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 9 bin TL Sıfırından pahalı ikinci el araçlar: İşte ÖTV indirimi sonrası model model fiyat farkları Sıfır otomobilde uygulanan ÖTV'de gerçekleştirilen sürpriz indirim sonrası bayilerde araç sıkıntısı yaşanıyor. Bugün başvurup sıraya girene teslim için ekim ayına kadar gün verilirken, ÖTV indirimi sonrası sıfır ile ikinci el arasındaki fiyat makası da açıldı. Kimi modellerde ikinci el fiyatının sıfır fiyatının 50 bin lira üzerine çıktığı görüldü. yenisafak.com ÖTV indirimi sonrası model model sıfır ile ikinci el arasındaki fiyat farklarını listeledi..

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FOTOĞRAF 27 Üretici firmaların, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası küresel düzeyde imalat ve tedarik sıkıntıları devam ediyor. Pandemiden kaynaklı ortaya çıkan çip krizinin 2021 yılında tamamen sona ermesi beklenirken delta varyantı ile vaka sayılarındaki hızlı artış tekrardan dengeleri değiştirdi. Yaşanan gelişmeler sonrasında otomotiv markaları bir bir üretimlerini durduracakları tarihleri açıklamaya başladı. Bu durumun iç piyasada sıfır araç tedarikinde de ciddi sıkıntıya yol açması bekleniyor. İşte çip tedarikinde ortaya çıkan kriz sonrası üretimlerini durduracağını açıklayan otomotiv markaları.. Çip krizinde üretimini durduracağını açıklayan son firma Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen oldu. ​ Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında üretimi kısmen durdurma kararı verdi. Buna göre 60 bin çalışanı olan fabrika önümüzdeki hafta tek vardiya ile çalışacak. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çip tedarik sorunu nedeniyle firma ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici durduracak. Japon firma bu uygulamanın, daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağını bildirdi. 3 hafta süreli durdurmanın Yaris compact, Prius hibrit ve RAV4 modellerini etkileyeceği kaydedildi. Diğer taraftan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye de Adapazarı’ndaki fabrikası çip arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 20 Ağustos ve 5 Eylül 2021 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara veriyor. ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurdu. Ford, mayıs ayı başında, Fiesta modelinin üretimi için yarı iletkenlerin yetersizliği nedeniyle 3 aydan fazla üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Otomotiv sektörünü oldukça etkileyen küresel çip krizine bir çare aranırken, üretimi etkilenen markalar arasına Honda da katıldı. Yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karının yüzde 10,3 gerileyeceğini tahmin eden Honda, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çiplerdeki tedarik sorunları nedeniyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu. Japon şirket, ülkenin güneybatısında bulunan Mie eyaletindeki tesislerinde 2-6 Ağustos'ta imalata ara verdi. Oyak Renault küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle 15-22 Mart tarihleri arasında üretime ara verdi. İsveçli Volvo da ABD ve Çin'deki tesislerinde çip tedariki nedeniyle geçtiğimiz aylarda geçici olarak üretimi durdu. Subaru Yajima fabrikasında çip tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle 10-27 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdi. Subaru'dan yapılan açıklamada şirketin 10 Mayıs itibariyle bu fabrikadaki tüm üretim hatlarında üretime devam edeceği açıklanırken ara verme nedeniyle finansal tabloların nasıl etkileneceği konusunda kesin bir bilgiye sahip olunmadığı bilgisi yer aldı. Suzuki de yaptığı açıklama ile çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması yönünde karar almıştı. Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında 5 Nisan'da üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, tüm otomotiv endüstrisini etkileyen çip krizi sebebiyle Seoul'deki Ulsan No.1 fabrikasında 7-14 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdiğini açıklamıştı. Mart ayının sonunda yapılan açıklamada, 7-14 Nisan tarihleri arasında çalışmayacak olan fabrikada motor, şanzıman ve araç üretimi gerçekleştirildiği ve Kona ve Ioniq 5 modellerinin üretiminde aksaklıklar olacağı bildirilmişti. Tofaş da 18 Mart’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama sonrası, üretimini çipte tedarik sorunu nedeniyle 19 Mart-5 Nisan arası durdurmuştu. Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot gruplarının üst kuruluşu olan Stellantis, 26 Mart’ta yaptığı açıklamada, ikisi Kanada’da, biri Meksika’da ve ikisi ABD’de olmak üzere toplamda 5 fabrikasında, çip tedarik sıkıntısı nedeniyle üretimi durduracağını belirtmişti. ABD’li otomotiv devi General Motors, küresel otomotiv endüstrisini etkileyen çip sıkıntısı nedeniyle Kuzey Amerika'daki çeşitli fabrikalarda üretimi azaltacağını açıklamıştı. 8 Nisan’da yapılan açıklamada geçici tesis kapanışları, parça sıkıntısı nedeniyle halihazırda çalışmayan tesisler için bir veya iki hafta daha açılışı uzatıldığı bildirilmişti. Jaguar Land Rover, bilgisayar çipi kıtlığı nedeniyle İngiltere'deki fabrikalarındaki çalışmaları askıya aldığını açıklamıştı. Otomotivi çip krizi vurdu: Markalar bir bir üretimlerini durduruyor Otomotiv dünyasını etkisi altına alan çip tedarik sorunu bir şirketin daha üretime ara vermesine neden oldu. 2020 sadece pandemiyle değil aynı zamanda tüm dünyayı etkileyen çip kriziyle de anılmıştı. 2021'de üreticiler çip krizinin sona ereceğini düşünüyordu ancak delta varyantı bu durumu değiştirdi. Birçok otomotiv markası tek tek üretime ara veriyor. Son olarak Ford ve Toyota gibi büyük firmaların ardından Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen de üretimi kısmen durdurma kararı verdi. İşte çip krizi nedeniyle üretimlerini durduran markalar.. BiP'te paylaş

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