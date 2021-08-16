50 bin TL'lik sürpriz indirim için sıraya girdiler: Bugün başvuran aracını ekimde alıyor

ÖTV'deki sürpriz indirim sonrası çok sayıda vatandaş sıfır araç almak için bayilere akın etti.

Sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde geçtiğimiz hafta cuma günü sürpriz bir değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasındaki yüzde 50’lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların ise yeni matrah limiti 92 bin - 150 bin TL arasına yükseltildi. 2000 cm3’ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin - 135 bin TL aralığından 114 bin - 170 bin TL aralığına çıktı.

Aynı aracın ÖTV matrah değişimi öncesi ve sonrası

ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatlarında özellikle belli segmentlerde 50 bin TL'ye kadar indirim gerçekleşti.

Yüksek fiyatlardan kaynaklı uzun süredir sıfır otomobil hayalini erteleyen vatandaşlar sürpriz ÖTV indirimi sonrası bayilere koşarken, bayilerde ise sıfır araç sıkıntısı yaşanıyor.

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ÇİP KRİZİ SONRASI TEDARİK SORUNU YAŞANIYOR

Koronavirüs salgınından kaynaklı otomotiv firmalarının üretimlerini belli aralıklarla durdurmasından kaynaklı ortaya çıkan tedarik sorunu aşılamanın hızla yaygınlaşması sonrası başlayan normalleşme sürecinde atlatılırken, otomotiv sektörünü bu kez de çip krizi vurmuştu. Pandemi döneminde kapılarını kapatmak zorunda kalan firmalara tedarik edilen çipler talebi pandemi döneminde diğer sektörlerin aksine rekor kıran elektronik ev aletleri sektörüne yönlendirilince yeniden üretime başlayan otomotiv firmalarında ciddi anlamda çip krizi ortaya çıkmış, neredeyse tüm markalar belli tarih aralıklarında üretimlerine ara vermek zorunda kalmıştı.

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BAYİLERDE ARAÇ YOK ALICILAR SIRAYA GİRİYOR

ÖTV düzenlemesi sonrası bayilere koşan ve indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar istedikleri marka ve model için ismini yazdırarak sıraya giriyor. Bugün sipariş verenler için ise ekim ayına kadar süre verildiği belirtiliyor. yenisafak.com'un ulaştığı sektör yetkilileri de bayilerde araç bulunmadığına ilişkin iddiaları doğrularken bunun ÖTV indirimi sonrasında ortaya çıkan bir durum olmadığını tedarik tarafında sorunun uzun süredir var olduğunun altını çiziyor.

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GALERİDE 40 BİN TL FAZLA!

Öte yandan bayilerde bulunamayan çok sayıda markaya ait sıfır araçların galerilerde bulunması ise ''Bayiler sıfır araçları galerilere mi satıyor?'' sorusunu yeniden gündeme getirirken, yenisafak.com'un ulaştığı sektör yetkilileri ise özellikle galerilere satış yapılması gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını vurguluyor.

Online platformlarda galeriler kanalı üzerinden yapılan satışlarla markaların internet sitelerinde yer alan güncel satış fiyatlarına bakıldığında aynı model ve marka araçta 40 bin TL'den fazla fiyat farkı ortaya çıkıyor.

İMAS BAŞKANI ERTEMEL: TEDARİKTEKİ SIKINTI BİZİ TEREDDÜTE DÜŞÜRÜYOR

Sıfır araç tarafında piyasada bir tedarik sıkıntısı olduğunu ve bu sıkıntının hali hazırda devam ettiğini dile getiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise, ''Bunun nedeni ise çip krizi ve pandemiden kaynaklı fabrikaların tam kapasitede çalışamaması. Bu yüzden fiyatların düşmesi ve tedarikte ortaya çıkan bu sıkıntının fiyat noktasında beklenen indirimlerin tam anlamıyla yansıyıp yansımayacağına ilişkin bizi tereddüte düşürüyor.'' diye konuştu.

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FOTOĞRAF 15 ÖTV indirimi dün gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı. KIA Sportage Çıplak fiyatı: 137.900 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira Yeni KDV: 37 bin 233 lira Toyota Corolla 1.6 Dream manuel Çıplak fiyatı: 136.040 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira Yeni KDV: 36 bin 730 lira Opel Astra HB Çıplak fiyatı: 136.299 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira Yeni KDV: 36 bin 800 lira Dacia Duster 1.5 dizel Çıplak fiyatı: 142.655 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira Yeni KDV: 38 bin 516 lira Nissan Juke Çıplak fiyatı: 137.382 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira Yeni KDV: 37 bin 93 lira Seat Leon Çıplak fiyatı: 108.757 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira Yeni KDV: 29 bin 364 lira Volkswagen Golf Çıplak fiyatı: 136.158 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira Yeni KDV: 36 bin 762 lira Renault Megane Joy 1.3 Çıplak fiyatı: 109.228 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira Yeni KDV: 29 bin lira Fiat Egea 1.4 Fire Çıplak fiyatı: 90.339 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira Yeni KDV: 23 bin 578 lira Honda Civic 1.6 Elegance Çıplak fiyatı: 147.175 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira Yeni KDV: 39 bin 737 lira Hyundai i10 Çıplak fiyatı: 91.723 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira Yeni KDV: 23 bin 939 lira Hyundai Elantra Çıplak fiyatı: 108.947 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira Yeni KDV: 29 bin 415 lira ÖTV indirimi sonrası araç fiyatlarında büyük düşüş: İşte yeni fiyatlar Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ÖTV kararı dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre ÖTV matrahları arttırıldı. Vatandaşların dün geceden bu yana sürekli arattığı ÖTV indiriminde fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi. Bu gelişmeler sonrası milyonlarca vatandaş en ucuz sıfır otomobil araştırması yapmaya başladı. İşte 2021 ÖTV indirimi sonrası marka marka sıfır araç fiyatları listesi…



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