50 bin TL'lik sürpriz indirim için sıraya girdiler: Bugün başvuran aracını ekimde alıyor
ÖTV indirimi sonrası sıfır araç tarafında ortaya çıkan 50 bin TL'lik indirimden faydalanmak için bayilere koşan çok sayıda vatandaş alım için sıraya girdi. Çip krizi nedeniyle üretimlerde yaşanan aksaklık nedeniyle sıfır araç tarafında uzun süredir tedarik problemi yaşanıyor. ÖTV indirimi ile birlikte ortaya çıkan talep patlaması sonrası indirimden faydalanıp araç almak isteyenlerin çok sayıda model için ekim ayına kadar beklemesi gerekiyor. Öte yandan markalar da ÖTV indirimi sonrası fiyat listelerini güncellerken galerilerin ise aynı marka ve modele ait araçları 40 bin TL'nin üzerine çıkan fiyat farkları ile satışta tuttuğu görülüyor.
Sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde geçtiğimiz hafta cuma günü sürpriz bir değişikliğe gidildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasındaki yüzde 50’lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların ise yeni matrah limiti 92 bin - 150 bin TL arasına yükseltildi. 2000 cm3’ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin - 135 bin TL aralığından 114 bin - 170 bin TL aralığına çıktı.
ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatlarında özellikle belli segmentlerde 50 bin TL'ye kadar indirim gerçekleşti.
Yüksek fiyatlardan kaynaklı uzun süredir sıfır otomobil hayalini erteleyen vatandaşlar sürpriz ÖTV indirimi sonrası bayilere koşarken, bayilerde ise sıfır araç sıkıntısı yaşanıyor.
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ÇİP KRİZİ SONRASI TEDARİK SORUNU YAŞANIYOR
Koronavirüs salgınından kaynaklı otomotiv firmalarının üretimlerini belli aralıklarla durdurmasından kaynaklı ortaya çıkan tedarik sorunu aşılamanın hızla yaygınlaşması sonrası başlayan normalleşme sürecinde atlatılırken, otomotiv sektörünü bu kez de çip krizi vurmuştu. Pandemi döneminde kapılarını kapatmak zorunda kalan firmalara tedarik edilen çipler talebi pandemi döneminde diğer sektörlerin aksine rekor kıran elektronik ev aletleri sektörüne yönlendirilince yeniden üretime başlayan otomotiv firmalarında ciddi anlamda çip krizi ortaya çıkmış, neredeyse tüm markalar belli tarih aralıklarında üretimlerine ara vermek zorunda kalmıştı.
BAYİLERDE ARAÇ YOK ALICILAR SIRAYA GİRİYOR
ÖTV düzenlemesi sonrası bayilere koşan ve indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar istedikleri marka ve model için ismini yazdırarak sıraya giriyor. Bugün sipariş verenler için ise ekim ayına kadar süre verildiği belirtiliyor. yenisafak.com'un ulaştığı sektör yetkilileri de bayilerde araç bulunmadığına ilişkin iddiaları doğrularken bunun ÖTV indirimi sonrasında ortaya çıkan bir durum olmadığını tedarik tarafında sorunun uzun süredir var olduğunun altını çiziyor.
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GALERİDE 40 BİN TL FAZLA!
Öte yandan bayilerde bulunamayan çok sayıda markaya ait sıfır araçların galerilerde bulunması ise ''Bayiler sıfır araçları galerilere mi satıyor?'' sorusunu yeniden gündeme getirirken, yenisafak.com'un ulaştığı sektör yetkilileri ise özellikle galerilere satış yapılması gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını vurguluyor.
Online platformlarda galeriler kanalı üzerinden yapılan satışlarla markaların internet sitelerinde yer alan güncel satış fiyatlarına bakıldığında aynı model ve marka araçta 40 bin TL'den fazla fiyat farkı ortaya çıkıyor.
Sıfır araç tarafında piyasada bir tedarik sıkıntısı olduğunu ve bu sıkıntının hali hazırda devam ettiğini dile getiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise, ''Bunun nedeni ise çip krizi ve pandemiden kaynaklı fabrikaların tam kapasitede çalışamaması. Bu yüzden fiyatların düşmesi ve tedarikte ortaya çıkan bu sıkıntının fiyat noktasında beklenen indirimlerin tam anlamıyla yansıyıp yansımayacağına ilişkin bizi tereddüte düşürüyor.'' diye konuştu.