ÖTV'deki sürpriz indirim sonrası gözler ikinci elde: 30 bin TL'ye kadar indirim olacak
Sıfır otomobilde alınan ÖTV matrahlarında sürpriz düşüş yaşandı. Yüzde 80 ÖTV dilimine giren birçok model yüzde 50 ÖTV dilimine girmeye başlarken fiyatlarda ise 50 bin TL'ye varan indirimin kapısı aralandı. Öte yandan sıfır araçta ortaya çıkan bu indirimin ikinci ele yansıyıp yansımayacağı da merak konusu oldu. Sektör temsilcileri ÖTV indirimi sonrası ikinci elde de fiyatların düşeceğini bu rakamın ise 10 ile 30 bin TL arasında olacağını belirtirken, sıfır araç tarafındaki tedarik sıkıntısına da ayrıca dikkat çekiyor.
Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasındaki yüzde 50’lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların ise yeni matrah limiti 92 bin - 150 bin TL arasına yükseltildi.
2000 cm3’ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin - 135 bin TL aralığından 114 bin - 170 bin TL aralığına çıktı.
Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80’lik ÖTV dilimleri korundu.
SIFIRDA 50 BİN TL'YE KADAR İNDİRİM OLACAK
ÖTV düzenlemesinin kendileri için de sürpriz olduğunu ifade eden sektör yetkilileri sıfır araç fiyatlarının belli segmentlerde 30 ile 50 bin TL arasında düşeceğini ve piyasanın hareketleneceğini kaydediyor.
ÖTV indirimi sonrasında sıfır araç tarafında ortaya çıkacak indirimlerin ikinci el araç piyasasına yansıyıp yansımayacağı da merak konusu oldu.
İNDİRİM MAKAS AÇILMAMASI İÇİN DİĞER MODELLERE DE YANSITILACAK
Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ''ÖTV indirimi ile ağırlıklı olarak 300 bin TL bandındaki araçların fiyatları düşecek. Ancak buradaki düşüş sonrası distribütörler aksesuarlı ile aksesuarsız arasındaki makasın çok fazla açılmaması için diğer araçlar için de mecburen bir fiyat düzenlemesine gidecek. Tabi bu ÖTV matrahı olarak değil tamamen kendileri tarafından yapılacak fiyat düzenlemesi olacak.'' dedi.
SIFIR ARAÇTA TEDARİK SIKINTISI VAR
Sıfır araç tarafında piyasada bir tedarik sıkıntısı olduğunu ve bu sıkıntının hali hazırda devam ettiğini de sözlerine ekleyen Ertemel, ''Bunun nedeni ise çip krizi ve pandemiden kaynaklı fabrikaların tam kapasitede çalışamaması. Bu yüzden fiyatların düşmesi ve tedarikte ortaya çıkan bu sıkıntının fiyat noktasında beklenen indirimlerin tam anlamıyla yansıyıp yansımayacağına ilişkin bizi tereddütte düşürüyor.'' diye konuştu.
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İKİNCİ ELDE FİYATLAR GERİLEYECEK
ÖTV düzenlemesi ile sıfır araç tarafında ortaya çıkan indirimlerin ikinci el araç piyasasına yansımasına ilişkin ise Ertemel, ''ÖTV indirimi ile fiyatlarda düşüş bekliyoruz. Satıcılar bu düzenlemeye hazırlıksız yakalandı o yüzden oran vermek doğru olmaz ama fiyatlarda bir gerileme olacağını tahmin ediyoruz.'' dedi.
İNDİRİM 30 BİN TL'YE KADAR ÇIKACAK
ÖTV indiriminin ikinci el araç fiyatlarına yansımasına ilişkin konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç ise, bu indirimlerin ikinci el tarafında 10 bin ile 30 bin TL arasında gerçekleşebileceğini öngördüklerini kaydetti.