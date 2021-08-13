ÖTV'deki sürpriz indirim sonrası gözler ikinci elde: 30 bin TL'ye kadar indirim olacak

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasındaki yüzde 50’lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların ise yeni matrah limiti 92 bin - 150 bin TL arasına yükseltildi.

2000 cm3’ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin - 135 bin TL aralığından 114 bin - 170 bin TL aralığına çıktı.

Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80’lik ÖTV dilimleri korundu.

SIFIRDA 50 BİN TL'YE KADAR İNDİRİM OLACAK

ÖTV düzenlemesinin kendileri için de sürpriz olduğunu ifade eden sektör yetkilileri sıfır araç fiyatlarının belli segmentlerde 30 ile 50 bin TL arasında düşeceğini ve piyasanın hareketleneceğini kaydediyor.

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FOTOĞRAF 15 ÖTV indirimi dün gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı. KIA Sportage Çıplak fiyatı: 137.900 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira Yeni KDV: 37 bin 233 lira Toyota Corolla 1.6 Dream manuel Çıplak fiyatı: 136.040 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira Yeni KDV: 36 bin 730 lira Opel Astra HB Çıplak fiyatı: 136.299 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira Yeni KDV: 36 bin 800 lira Dacia Duster 1.5 dizel Çıplak fiyatı: 142.655 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira Yeni KDV: 38 bin 516 lira Nissan Juke Çıplak fiyatı: 137.382 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira Yeni KDV: 37 bin 93 lira Seat Leon Çıplak fiyatı: 108.757 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira Yeni KDV: 29 bin 364 lira Volkswagen Golf Çıplak fiyatı: 136.158 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira Yeni KDV: 36 bin 762 lira Renault Megane Joy 1.3 Çıplak fiyatı: 109.228 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira Yeni KDV: 29 bin lira Fiat Egea 1.4 Fire Çıplak fiyatı: 90.339 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira Yeni KDV: 23 bin 578 lira Honda Civic 1.6 Elegance Çıplak fiyatı: 147.175 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira Yeni KDV: 39 bin 737 lira Hyundai i10 Çıplak fiyatı: 91.723 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira Yeni KDV: 23 bin 939 lira Hyundai Elantra Çıplak fiyatı: 108.947 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira Yeni KDV: 29 bin 415 lira ÖTV indirimi sonrası araç fiyatlarında büyük düşüş: İşte yeni fiyatlar Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ÖTV kararı dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre ÖTV matrahları arttırıldı. Vatandaşların dün geceden bu yana sürekli arattığı ÖTV indiriminde fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi. Bu gelişmeler sonrası milyonlarca vatandaş en ucuz sıfır otomobil araştırması yapmaya başladı. İşte 2021 ÖTV indirimi sonrası marka marka sıfır araç fiyatları listesi…



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ÖTV indirimi sonrasında sıfır araç tarafında ortaya çıkacak indirimlerin ikinci el araç piyasasına yansıyıp yansımayacağı da merak konusu oldu.

İNDİRİM MAKAS AÇILMAMASI İÇİN DİĞER MODELLERE DE YANSITILACAK

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ''ÖTV indirimi ile ağırlıklı olarak 300 bin TL bandındaki araçların fiyatları düşecek. Ancak buradaki düşüş sonrası distribütörler aksesuarlı ile aksesuarsız arasındaki makasın çok fazla açılmaması için diğer araçlar için de mecburen bir fiyat düzenlemesine gidecek. Tabi bu ÖTV matrahı olarak değil tamamen kendileri tarafından yapılacak fiyat düzenlemesi olacak.'' dedi.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel

SIFIR ARAÇTA TEDARİK SIKINTISI VAR

Sıfır araç tarafında piyasada bir tedarik sıkıntısı olduğunu ve bu sıkıntının hali hazırda devam ettiğini de sözlerine ekleyen Ertemel, ''Bunun nedeni ise çip krizi ve pandemiden kaynaklı fabrikaların tam kapasitede çalışamaması. Bu yüzden fiyatların düşmesi ve tedarikte ortaya çıkan bu sıkıntının fiyat noktasında beklenen indirimlerin tam anlamıyla yansıyıp yansımayacağına ilişkin bizi tereddütte düşürüyor.'' diye konuştu.

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İKİNCİ ELDE FİYATLAR GERİLEYECEK

ÖTV düzenlemesi ile sıfır araç tarafında ortaya çıkan indirimlerin ikinci el araç piyasasına yansımasına ilişkin ise Ertemel, ''ÖTV indirimi ile fiyatlarda düşüş bekliyoruz. Satıcılar bu düzenlemeye hazırlıksız yakalandı o yüzden oran vermek doğru olmaz ama fiyatlarda bir gerileme olacağını tahmin ediyoruz.'' dedi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç

İNDİRİM 30 BİN TL'YE KADAR ÇIKACAK

ÖTV indiriminin ikinci el araç fiyatlarına yansımasına ilişkin konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç ise, bu indirimlerin ikinci el tarafında 10 bin ile 30 bin TL arasında gerçekleşebileceğini öngördüklerini kaydetti.

FOTOĞRAF 22 Sıfır otomobil alacakların merakla beklediği ağustos ayına ilişkin kampanyalar belli olurken tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonrası fiyat listeleri de güncellendi. Markaların fiyat listelerine bakıldığında en ucuz modelin 160 bin TL'ye kadar çıktığı görüldü. İşte marka marka sıfır otomobilde en ucuz modeller.. Volkswagen Polo 216 bin 200 lira Toyota Corolla 220 bin 200 lira Skoda Fabia 209 bin 300 lira Seat Ibiza 177 bin lira Renault Clio 169 bin 900 lira Peugeot 208 199 bin lira Opel Corsa 189 bin 900 lira Nissan Micra 208 bin 500 lira Mitsubishi Space Star 189 bin 900 lira Mercedes A200 541 bin lira KIA Rio 175 bin 900 lira Hyundai i20 161 bin 623 lira Honda Civic Sedan 312 bin 600 lira Fiat Egea 159 bin 900 lira Dacia Sandero 164 bin 900 lira Citroen C3 181 bin 800 lira BMW 118i 509 bin 400 lira Audi A3 Sportback 464 bin 578 lira Alfa Romeo Giulia 889 bin 950 lira ​Sıfır otoda fiyatlar güncellendi: İşte en ucuz modeller Sıfır otomobil piyasasında ağustos ayı kampanyalarının belli olmasının ardından fiyat listeleri güncellendi. Döviz fiyatlarındaki dalgalanma sonrası sıfır otomobilde en düşük rakam ise 160 bin TL bandına çıktı. İşte marka marka sıfır otomobilde en ucuz modeller.. BiP'te paylaş

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