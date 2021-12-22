Sıfırdan sonra ikinci el otomobilde de fiyatlar düşüşe geçiyor: İşte beklenen indirim oranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik tedbir paketi 18 lira seviyelerine kadar çıkan doları 11 liraya kadar geriletti.

Kur korumalı TL mevduat uygulaması ile dövizlerde yaşanan sert düşüş sonrası bir çok üründe indirimin de önü açılmış oldu.

FİYAT DÜŞÜŞLERİ YÜZDE 40'I BULDU

Gıdadan akaryakıt ürünlerine giyim kuşamdan elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede yaşanacak indirim furyasının otomotiv tarafındaki yansıması ise yüzde 40'a kadar çıktı.

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BİR GÜNDE 150 BİN TL'LİK İNDİRİM

Sıfır otomobilde Citroen, Opel, Peugeot, Renault, BMW, Suziki, MG, Dacia'da yüzde 10-11 bandında indirimler gerçekleşirken Hyundai ise bu indirimleri i10'da yüzde 40'a kadar çıkararak kurdaki düşüş sonrası bir günde 150 bin TL'lik indirime gitti.

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GÖZLER İKİNCİ ELDE

Sıfır araçtaki indirimlerin diğer markalar tarafından da güncellenen fiyatlara yansıması beklenirken gözlerin çevrildiği ikinci el otomobilde kur düşüşüne bağlı ortaya çıkan indirimin oranı da belli oldu.

FİYATLAR HIZLA GEVŞEYECEK

İkinci elde uzun süredir yaşanan yükseliş trendinin durduğuna ve piyasasının ciddi anlamda sakinleştiğine dikkat çeken İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, sıfır tarafında bayiler yüzde 20'lere varan indirimler yaptı. Tabi ki bu tablo ikinci ele de olumlu yansıyacaktır. Beklentimiz fiyatların hızla gevşemesi yönünde.'' dedi.

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YÜZDE 15 İNDİRİM BEKLENİYOR

Fiyatların sıfır taraftaki kadar olmasa da yüzde 10 ile 15 arasında ineceğini de sözlerine ekleyen Ertemel, sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntının da devam ettiğine vurgu yaparak, ''Hangi markaya gitsen halen sıfır araç bulunurluğunda bir sıkıntı var. O yüzden bayilerde bulunan araçların alım satım işlemleri hızlı olur.'' diye konuştu.

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Geçtiğimiz günlerde bazı markaların fiyatının üzerinde bir rakamla piyasadan ikinci el araç toplayarak stokçuluk yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bununla ilgili de konuşan Ertemel, ''Memlekette gerçekten bir stokçu aranıyorsa gerçek stokçu bunlar. Bizim bir aracı alıp 15-20 gün bekletelim tarzında ne sermayemiz var ne de böyle bir çalışma modelimiz. Biz günlük alıp günlük satarız. Ama bu arkadaşlar araçları piyasadan toplayıp istedikleri zaman istedikleri fiyatla satıyorlar. Bu şekilde de fiyat belirleyici oluyorlar. O yüzden şu anki fiyat düşüşleri sonrası onlar da fiyatlarını güncelleyecektir.'' dedi.

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EKONOMİ Dövizdeki düşüş sonrası gübre fiyatlarında yüzde 20 indirim

FOTOĞRAF 10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeliyle düşüşe geçen kur, fırsatçı ve stokçuları ağlatırken vatandaşı güldürdü. Doların 12 liraya kadar gerilediğine dikkat çeken sektör temsilcileri, gıdadan tekstile otomobilden elektronik eşyalara kadar birçok ürün grubunda ilk etapta yüzde 10'luk düşüş bekliyor. Fiyatlarda yüzde 30'lara varan gerileme görülebileceğine dikkat çekiliyor.<br><br> OTOMOBİL<br>Kuru bahane ederek fırsatçılığın yapıldığı otomotivde araçları stoklayanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşarken dün itibarıyla fiyatlar inmeye başladı. Araç fiyatlarında ilk etapta yüzde 10'luk bir düşüş görüldü. Kurun bu şekilde seyrini devam ettirmesi halinde yüzde 30'a yakın oranlarda düşüş görülebileceğini belirten sektör oyuncuları, \"Özellikle 2022 model araçlar şubat-mart gibi piyasaya çıkacak. Eğer kur 12-13 lira bandından devam ederse fiyatlar yüzde 30 düşer. Çünkü 800 bin TL olan 2021 model aracı alanlar 1 milyona ikinci el olarak satmaya çalıştı. Kurdaki bu fiyatlarla bu aracın 2022 modeli 700 bin liradan satışa çıkar. Hal böyle olunca bu aracı 600-650 bin liralara kadar indirmek zorundalar. Fiyatlar nasıl 50 bin 50 bin çıktıysa 2-3 aya da aynı şekilde iner\" diye konuştu.<br><br> <br><br>GIDA<br>Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, \"Beklentiler kur yukarı gidecek şeklindeyken şimdi tam tersine döndü. Bu muhakkak fiyatlara yansıyacaktır\" dedi. Arpa, buğday, mısır, çeltik, nohut gibi ürünlerde üretim maliyetlerinin de düşeceğini anlatan Reis, \"Mercimek ve buğdayın ekim zamanı. Şimdi girdi maliyeti döviz kuruna bağlı düşüyor. Önümüzdeki nisan-mayıs gibi nohut ve çeltiğin de girdi maliyeti düşecek. Kurdaki gerilemeyle yüzde 20 gibi bir fiyat gerilmesi olur\" dedi. Buğday fiyatlarından kuraklığa bağlı rekolte düşüşü nedeniyle artış olduğunu anlatan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, \"Mayısta 140 liraya aldığımız un çuvalı bir anda 350 liraları gördü. TMO buna müdahale ederek piyasaya 180-200 liradan un verdi. Ancak bu talebin yüzde 60'ını karşılıyor. Kalanı yine piyasadan alınıyor. Kur düştü, unun da fiyatlarının düşmesini bekliyoruz\" dedi.<br><br> PERAKENDE<br>Birleşik Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de belirsizliğin ortadan kalktığını söyledi. Öncel, \"Fiyatların artacağı endişesi vardı. Bu da suni artışları getiriyordu. Maliyetlerdeki düşüş fiyatlara yansıyacak. Yüzde 20'ye yakın bir düşüş görülebilir\" dedi. PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, çok kritik bir zamanda müdahalenin geldiğini belirterek, \"Bu müdahale çok yerinde oldu, piyasada güven havası sağlandı. Bu sürdürülebilir bir şekilde devam ederse fiyatlarda yüzde 10-20 arasında bir gerileme görebiliriz\" dedi. Rafların yarısından fazlasında ithal ürün olduğunu anlatan Güzeldere, \"Bu ürünlerde fiyat düşüşü önümüzdeki dönemde görülecektir. Ancak et ve süt ürünlerinde dövizden bağımsız bir artış var\" ifadelerini kullandı.<br><br> ENERJİ<br>Enerji sektörü temsilcileri, döviz kurlarında başlayan düşüşün akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyacağını belirtti. Hafta içinde hem benzin hem de motorinde litre başına 1 lirayı aşan indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor. PARAŞÜT HIZINDA İNMESİN<br>İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tüm iş dünyasının fiyatlarını hızlı bir şekilde güncelleyeceğini belirterek, Y\"ani burada kesinlikle şuna tahammülümüz yok, fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Dolayısıyla ben buradan temsil ettiğim İstanbul iş dünyasına açık çağrıda bulunuyorum. Döviz fiyatlarında düzeltmeye bağlı, fiyatların da çok hızlı ve güncellenmesi gerekiyor\" dedi. KURDAKİ GERİLEMEYE GÖRE FİYATLARI GÜNCELLEYELİM<br>Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, \"Biz bu ülkede yaşıyoruz, ticaretimizi yapıyoruz, çocuklarımız, torunlarımız bu ülkede büyüyor. Ülkemizin geleceğini de kısa vadeli çıkarlara teslim etmeyelim. ATO üyelerimize seslenmek istiyorum, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı güncelleyelim, revize edelim\" ifadesini kullandı. Kurdaki düşüş otomobil indirimlerini başlattı: Bir günde yüzde 10 geriledi Ekonomide alınan tedbirlerle kurun düşmesinden kaynaklı olarak piyasaya olumlu etkisi görüldü. Gıdada yüzde 30'a varan indirim beklenirken, otomotiv fiyatlarında bir günde yüzde 10 gerileme görüldü.

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