Ekonomi Şimdi moda ekspertiz raporu
EMLAK

Şimdi moda ekspertiz raporu

Gayrimenkulde şartlar değişti. Birikimlerini arsa, konut veya ticari alanlarda değerlendirmek isteyen alıcılar artık sürprizle karşılaşmak istemediği için ekspertiz raporu istiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu talebe cevap vermek için yürüttüğü “taşınmaz değerleme sistemi” veritabanı çalışması sürüyor.

Mine Açar Yeni Şafak
Kötü tecrübeler son dönemde gayrimenkul alıcılarını yeni tedbirlere yöneltmeye başladı
Kötü tecrübeler son dönemde gayrimenkul alıcılarını yeni tedbirlere yöneltmeye başladı

Yıllarca birikim yapıp daha sonra bu birikimlerini gayrimenkul yatırımına dönüştüren kişiler zaman zaman hayal kırıklıklarına uğrayabiliyor. Alınan gayrimenkulde gerek müteahhit gerekse araziden kaynaklı kusurlar tam olarak bilir kişiler tarafından raporlanmadığı için ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Gayrimenkuller alıcıya kar değil tam tersi zarar da ettirebiliyor. İşte bu tecrübeler son dönemde gayrimenkul alıcılarını yeni tedbirlere yöneltmeye başladı. Bunlar arasında ekspertiz raporları ön plana çıktı. Emlak danışmanları gayrimenkul alıcılarının son dönemde ekspertiz raporu kriterini önemseyip bu raporun olup olmadığını sormaya başladığını söyledi.

SÜRPRİZE YER YOK

İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası yetkilileri, ekspertiz raporlarında gayrimenkulle ilgili her türlü sorunun rapor edildiğini söylüyor. Son dönemde bu tür kriterlerin öne çıktığını belirten yetkililer şöyle konuştu: “Yıllarca para biriktirip daha sonra bu birikimini bir gayrimenkule dönüştürenler ilk heyecanla aldıkları gayrimenkulleri çok fazla araştırma gereği duymuyordu. O an birikimlerinin gayrimenkule dönüşmesinin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorlardı. Ama zamanla gerek arsalarda gerekse müteahhitlerin yaptığı projelerde usulüne uygun olmayan durumlarla karşı karşıya kaldılar ve bu sorunlarla uğraşır buldular kendilerini. Bunların hepsi acı birer tecrübe oldu. Şimdi gayrimenkul alanlar olmadık sıkıntılarla karşılaşmamak için ekspertiz raporu istiyor. Raporu olmayan gayrimenkullerde de almayı çok istiyorlarsa kendileri yaptırıyor.”

ZORUNLU OLACAK

Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da çalışmaları bulunuyor. Bakanlığın “taşınmaz değerleme sistemi” veritabanı çalışmasının önümüzdeki yıl bitirilmesi bekleniyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni düzenlemeyle sektörde dengelerin tamamen değişeceğini söyledi. Özelmacıklı, “Önümüzdeki yılın programda yer alan ve Aralık sonuna kadar iş birliği yapılacak kurumlar tarafından gayrimenkul değerleme sistemi geliştiriliyor. Özellikle imar planları ve revizyonlarıyla ortaya çıkan toplu değerleme sistemine yönelik veri ve değerleme standartlarının oluşturulacağı bu sistem ile gayrimenkul sektöründe dengeler değişecek” dedi. Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin de yeni sisteme göre ekspertiz raporunun tapu devir işlemlerinde zorunlu olacağını bunun güveni pekiştireceğini söyledi.

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  • İş hacmini artıracak adım
  • Yeni sistem ile yıllık ortalama 2.5 milyon değerleme raporunun düzenleneceği öngörülüyor. Uzmanlar, taşınmazların gerçek değeri üzerinden satışına ilişkin uygulamanın kısa süre sonra yürürlüğe gireceğini, bu sebeple satıcıların ekspertiz raporlarını bir an önce çıkartması gerektiğini söylüyor.

Hızlı satış imkanı verir

Gayrimenkul satın alacakların yanı sıra gayrimenkulünü hızlı satmak isteyenler de son dönemde konut veya ticari ünitesi için ekspertiz raporu çıkarıyor. Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin, ekspertiz raporuna sahip gayrimenkullerin daha hızlı satıldığını aktardı. Erşahin, tapu satışında değerleme raporlarının mecbur olmasının alıcı ve satıcılara birçok avantaj da getireceğini söyledi.

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