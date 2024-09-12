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Ekonomi

Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor

Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yeni eğitim ve öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okulda telefon kullanmasını yasaklandı.

Saliha Engin
04:00 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:42 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’de ise Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için okullarda telefon kullanımına ilişkin yayınladığı genelgeyle, okullarda telefon kullanımını yasaklamıştı. Genelgeyle, telefon kullanımının öğrencilerin dikkatini dağıttığına ve eğitim öğretim sürecinin olumsuz etkilendiğine işaret ediliyor.

SORUMLULUK AİLEDE

Okullarda cep telefonu kullanımının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirten Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, "Hem ev hem okul içinde bu tarz yasaklar, çocuklar için haksız eleştiri olarak algılanıyor ama eğitim ortamında dikkatin dağılmaması, öğrencinin

anlatılan konuyla ilgilenmesi, öğretmenini dinlemesi, o ders işleme sürecinin verimliliğinin artması için cep telefonlarının sınıfa girmemesi gerekiyor" dedi.

Ders sırasında cep telefonu ile ilgilenen bir öğrencinin dersle ilgili problemi olduğunu söyleyen Kösegil, “Cep telefonu derse olan ilgiyi azaltıyor. Bu nedenle asıl ilgilenilmesi gereken öğrencinin neden derste telefon ile oynadığı. Öğretmenin, öğrencinin ilgisini nasıl çekebileceği üzerine yoğunlaşması da lazım. Dolayısıyla asıl çözülmesi gereken şey; öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde okula olan ilgilerinin artırılması, derslere olan ilgilerinin artırılması, dersleri anlayabilecekleri ve öğrene- bilecekleri şekilde aktarılması üzerine çalışma yapmaktır" şeklinde konuştu.

Okullarda alınan bu önlemlerin bağımlılıkla mücadele içinde önemli bir adım olduğunu söyleyen Kösegil, "Hiçbir öğrenci durduk yere teknoloji bağımlısı olmuyor. Aile içi iletişim oldukça önemli. Bu durumda ailelere görev düşüyor" değerlendirmesini yaptı.

Üretkenlik bağımlılığı azaltır

Okullarda telefon yasağının oldukça yerinde bir karar olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Rukiye Karaköse, “Okullar ve rehberlik servislerinin bu noktadaki destekleri çok kıymetli. Grup çalışmaları ile öğrencilerin duygu ve düşüncelerine dair farkındalık kazanması sağlanmalı” dedi.


İki Türk devi gücünü birleştirdi: Uzay sistemlerinde kullanılacak bataryalar yerli üretilecek

Türkiye savunma ve uzay alanında milli projelerinin geliştirilmesine adım adım devam ediyor. TUSAŞ ve ASPİLSAN, uzay alanında ileri bir teknoloji olan batarya üretimi konusunda güçlerini birleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ASPİLSAN Enerji arasında uzay sistemleri için batarya geliştirilmesi ve üretilmesi alanında iş birliğini içeren 'Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü' imzalandı. İki şirket, teknoloji transferi ve ortak Ar-Ge çalışmaları ile mevcut bilgi birikimlerini birleştirerek, uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryaların yerli üretimini gerçekleştirecek. Türkiye yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü batarya üretimi ile uzay alanında çok büyük avantaja sahip olacak.


#Eğitim
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#Telefon
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