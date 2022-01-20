Sinpaş GYO'dan 4 milyarlık konut hamlesi

Kovid-19’la konut sektöründe değişen talepleri karşılayacak yeni projeler 2022 yılıyla birlikte devreye girmeye başladı. Sinpaş GYO, İstanbul Finans Merkezi’ne komşu konumda yer alan bu yılki ilk projesi ‘Koru Aura’da satışa başladı.

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, 2022’de 7 yeni projeye başlayacaklarını duyurdu.

BEKLEYEN PİŞMAN OLUR

Gayrimenkulün orta vadede en kârlı yatırım aracı olduğuna işaret eden Çelik, “Stoklar büyük ölçüde eridi. Artan maliyetler ise yeni konutta fiyatlara yansımaya başlıyor. Alım için bekleyenler önümüzdeki dönemde pişman olacak. Kısa dönemde farklı yatırımlar cazip görünse de, en kârlı yatırım aracı gayrimenkul” diye konuştu.

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DOLARDAN ÇOK KAZANDIRDI

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, bu yıl başlayacakları projelerden 4 milyar lira satış hasılatı beklediklerini ifade ederek, “2.2 milyar lira hasılat beklediğimiz Sinpaş Koru Aura ilk adım oldu. Projemizin halihazırda yüzde 20’sini satarak 420 milyon TL hasılat elde ettik” dedi. Son 5 yılda Sinpaş’tan ev sahibi olanların dolar bazında yüzde 40 ila 212 arasında kazanç elde ettiğini belirtti.”

Balkonda bostan olacak

Finans Merkezi’ne komşu Sinpaş Koru Aura, 530 konuttan oluşuyor ve 2024'de teslimi planlıyor. Daire sahiplerinin, 3 metre derinlikte ‘balkon bostanlarda’ meyve-sebze yetiştirebileceği proje, 3 milyon ile 13 milyon TL arasında.

Turizm gibi gelir mümkün

Geçen yıl yabancıya 58 bin konutla 10.5 milyar dolarlık satış yapıldığını söyleyen Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, "Yabancıya 100 bin adet satış yapabilirsek, o zaman turizm gelirine yakın bir gelir elde edebiliriz” değerlendirmesi yaptı.