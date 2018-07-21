Site yönetimine aidat ayarı

Daha iyi yaşam koşulları ve sosyal faaliyetler sunmak üzere markalı konut üreticileri tarafından geliştirilen siteler, hayatımıza aidat kavramını da yerleştirdi. Çoğu kez yüksek rakamlarıyla dikkat çeken aidatlara zamanla alışır olduk. Önceleri sinirlenip “ev sahibi miyiz kiracı mıyız?” diye söylenen vatandaş, daha sonra “kaliteli hizmeti uygun fiyata nasıl satın alabiliriz?” diye kafa yormaya başladı.

MEMNUNİYET ÖLÇÜM ARACI OLDU

Sosyal donatısı için satın alınan evlerde güvenlik, kapalı otopark, havuz, spor salonları, parklar ve bol yeşil alan artık vazgeçilmez oldu. Bu hizmetlerin sunulmasından kaynaklanan aidatlar yüksek belirlenince çoğu zaman şikayet konusu oluyor. Vatandaşlar, ödemek mecburiyetinde oldukları aidatlar, şimdi birer memnuniyet ölçüm aracı olarak da karşımıza çıkıyor. Site yönetiminden memnun olan vatandaş, aidatını düzenli olarak öderken, memnuniyetsizlik aidatın ödenmemesiyle paralellik göstermeye başladı.

BAŞLANGIÇTA ORAN DÜŞÜK KALIYOR

Site yöneticileri oturmuş bir sitede aidat toplama oranının yüzde 80 ve üzerinde olmasının iyi bir oran olduğunu söylüyor. 3-4 yıllık sitelerde bu orana ulaşmak mümkün. 1-2 yıllık sitelerde ise oran daha düşük kalabiliyor. Bunun gerekçeleri evi yatırım amaçlı alan ve site yönetimiyle yeni tanışan kişiler olarak ifade ediliyor. Ancak bu durumun çok uzun sürmediğini belirten site yönetim şirketlerinin yetkilileri daha sonraları oranın yüzde 80 ve üzerine çıktığını dile getiriyor.

YÜZDE 70'İN ALTI ALARM

Oturmuş bir sitede oranların yüzde 85-90'lardan bir anda yüzde 70 ve altına inmesinin alarm olarak algılandığına vurgu yapan yetkililer, “Burada hemen kendimizi sorgulamaya başlıyoruz. Aidat toplama oranı ne yaşandı ki böyle birden düştü diye sorunu bulmaya çalışıyoruz. Çünkü aidatını düzenli ödeyen site sakini ödemeyi birden durduruyorsa bir şeyler ters gidiyordur. Bu bizim hizmetlerimizden memnuniyetsizliğe işaret edebilir. Bunun çözümü ne diye bakarız” şeklinde konuştu.

KONUT SATIŞINDA PAZARLAMA ARACI

Aidat toplama oranı emlakçı ve müteahhitler için de önemli hale geldi. Görüşlerine başvurduğumuz müteahhit ve emlakçılar vatandaşların artık aidat fiyatlarının yanı sıra aidat toplama oranını sorgulamaya başladığını dile getirdi. Aidat toplama oranı yüksek olan sitelerde huzur ve kalite algısı oluştuğunu belirten emlakçılar, bu durumun satış ve kiralamaya olumlu katkı sağladığını kaydetti. İştirakleri arasında site yönetim şirketi bulunan inşaat firmalarının patronları da aylık raporlamada ve analizlerde yönetimini yaptıkları her sitenin aidat toplama istatistiklerinin sıkı takip edildiğini kaydettiler.

BU YENİ BİR ÖLÇÜM

Bu ölçümlemenin vatandaş nezdinde karşılığının yeni yeni oluştuğuna vurgu yapan gayrimenkul uzmanları, önceleri site sakininin memnuniyetsizliğini yönetime gidip bağırıp çağırarak yaptığını söyledi. Bağırıp çağırarak aksaklıkların giderilmediğini gören site sakininin zamanla farklı metotlar geliştirdiğini belirten uzmanların değerlendirmesi şöyle: “Tepkinin en güzel karşılığının ödenmeyen aidat olduğu keşfi ise site sakininin elini kuvvetlendirdi. Şimdilerde site sakinleri birleşip ortak hareket ederek yasal takibe düşmeden aidat toplama oranını düşük tutup memnun olmadıkları hizmetin kalitesini arttırmayı ya da yöneticiyi değiştirmeyi başarabiliyor.”

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