Sokak lambalarına 'tasarruf' düzeni

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın AK Parti Meclis Grubu'na sevk ettiği tasarruf tedbirleri paketi önümüzdeki salı ya da çarşamba günü Meclis gündemine alınacak. AK Parti grubu teklif üzerinde çalışmalarını tamamladı. Cadde ve sokak aydınlatmalarının belediyeler tarafından karşılanan payı değişecek. Kamudaki taşıtların satışı tek elden yapılacak. Kamuda birden fazla yerden maaş alma dönemi de sona erecek.





YÜZDE 10 TASARRUF SAĞLANACAK

20 maddeden oluşması beklenen tasarruf paketi ile cadde ve sokak aydınlatmalarında köklü değişikliğe gidilecek. Bu sayede gereksiz aydınlatmaların önüne geçilmesi sağlanacak. Mevcut düzenlemede cadde ve sokak aydınlatmalarının elektrik faturası, il özel idareleri, belediyeler ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılıyor. Bu çerçevede, belediyelerin genel bütçe vergi payından yapılan kesinti oranları değişecek. Büyükşehirlerde yüzde 10 olan kesinti yüzde 15'e diğer belediyelerde yüzde 5 olan kesinti oranı yüzde 10'a çıkarılacak. Böylece enerjide yüzde 10 tasarruf sağlanacak.





YETKİ ÖZELLEŞTİRME İDARESİNDE

Taşıtların özelleştirilmesi de tek elden yapılacak. Bu noktada Özelleştirme İdaresi yetkili olacak. Sosyal yardımlarda yetki Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına geçecek. Başkanlık, mükerrer yardımların önüne geçmek için ortak bir havuzdan yardımları koordine edecek. Tasarruf paketinin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması ve Meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.



