Son 10 yılın en yüksek artışı oldu

Bakan Elvan, Kasım ayı sanayi üretimi verilerini değerlendi. Sanayi üretiminin Kasım ayında yıllık olarak yüzde 7 arttığını kaydeden Elvan, son 10 yılın en yüksek Kasım ayı sanayi üretimi artışının ortaya çıktığını söyledi.

Piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşen bu oranın real sektörde canlılığın yılın son çeyreğinde de güçlü bir şekilde devam ettiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Elvan, "Sanayi üretiminin yüksek seviyede artış hızını koruması son çeyrek büyümesine de olumlu yansıyacaktır. 2016 yılının Ocak-Kasım döneminde ortalama yüzde 1,9 olan sanayi üretimi bu yılın aynı döneminde 3 kat artarak yüzde 5,9 olmuştur. Alt kalemlere bakıldığında Kasım ayında yıllık olarak sermaye malı üretimi yüzde 10,9, ara malı üretimi yüzde 7,8 oranında artmıştır. Bu da sanayi üretiminin dinamik bir girdi kullanımı ile beraber güçlü bir ivme içinde olduğunun göstergesidir.

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İmalat sanayisinde üretim Kasım ayında yüzde 7,1 artmıştır. Alt sektörlerde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre giyim eşyaları imalatı yüzde 16,6, makine-teçhizat ürünleri imalatı yüzde 16 ve motorlu kara taşıtı imalatı yüzde 15,6 artış göstermiştir. Sanayi sektörümüz için önem arz eden bu alanlarda çift haneli büyüme başarısı elde edilmiştir" diye konuştu.

Kasım ayında yurtiçi üretim ve talep göstergelerinin reel sektör dinamizminin devam ettiğini gösterdiğini ifade eden Elvan, "Kasım’da kapasite kullanım oranı yüzde 79,9 ve satınalma yöneticileri endeksi 52,9 ile yüksek seviyesini korumuştur Bu göstergeler önümüzdeki dönemde yeni yatırımların en önemli habercisidir. Bu da üretimin, ihracatın ve istihdamın artmasında temel rolü oynayacaktır. Sanayi üretimi yılın son çeyreğinde de büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret etmektedir. 2017 yıllık büyüme hızının yüzde 7 veya üzerinde gerçekleşmesini ve 2018 yılına da büyümenin güçlü bir giriş yapmasını bekliyoruz. Türkiye ekonomisi iç ve dış tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir" ifadelerini kullandı.