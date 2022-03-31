Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Temmuzda enflasyon değerlendirilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılıp yapılmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin gerekli bilgileri paylaşacağını belirterek "Net zam yapıldı, gündemimizde böyle bir şey yok. Temmuzda enflasyon değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.
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TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında asgari ücrete ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti.
Yıl ortasını işaret eden Özkan, \"Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz\" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, \"Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı\" demişti.
AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, \"Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık\" açıklamasında bulunmuştu.
Konuya ilişkin AK Parti'den yapılan açıklamalara bugün bir yenisi daha eklendi.
Bir gazetecinin, EYT ve yıpranma konusunda gelinen son duruma ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:
\"MİLLETİN BEKLENTİLERİNİ MASAYA YATIRIRIZ\"<br><br>\"Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz.
Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir.
Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır.
Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir.
\"KONU EPEYDİR BAKANLIĞIN GÜNDEMİNDE\"<br><br>Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir.
\"İNŞALLAH MİLLETİN HAYRINA SONUÇLANIR\"<br><br>Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz.\"
\"ASGARİ ÜCRETTE ALTINCI AYDAN İTİBAREN HAZIRLIK OLACAK MI\"<br><br>Kurtulmuş, \"Asgari ücret için altıncı aydan itibaren hazırlık olabilir mi?\" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
Özel sektör için konuştuğumuzda biz Türkiye'nin ekonomik olarak olağanüstü bir dönemden geçtiğini görüyoruz.
Gerçekten büyük bir hayat pahalılığı baskısının vatandaşlarımızın üstünde olduğunu ve bunun da hafifletilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve bunu uyguluyoruz.\"
ASGARİ ÜCRET NEDİR?<br><br>Asgari ücret, yasal olarak belli ölçülere göre saptanan, işçiye bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ücrettir.
2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak açıkladı.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?<br><br>Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması: Milletin taleplerini masaya yatırırız
Asgari ücret 2022 son dakika... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son günlerde gündemi meşgul eden asgari ücrete ek zam ve EYT'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milletin konuştuğu, talep ettiği beklentilerin tamamının masaya yatırılacağını söyleyen Kurtulmuş, "Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz" diye konuştu. Peki asgari ücrete temmuz ayında zam gelecek mi? EYT'de son durum nedir? İşte detaylar...
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