Ekonomi Dolarda sert düşüş 7,40ın altına geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika dolarda sert düşüş: 1 dolar kaç lira oldu?

Dolarda sert düşüş: 7,40'ın altına geriledi

Piyasalarda ortaya çıkan pozitif hava sonrası güne 7.45 lira seviyesinde başlayan dolar hızla düşüşe geçerek 7 lira 38 kuruşa kadar geriledi. Aynı dakikalarda euro ise 9,047 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası'nın peş peşe attığı adımlarla Türk lirası, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında kasım ayından bu yana en iyi performans gösteren para birimi olurken iç piyasada ise dolardaki düşüş hızlandı.

İstanbul serbest piyasada güne 7,4500 liradan başlayan dolar ilerleyen saatlerde pozitif havanın da etkisi ile hızla düşüşe geçerek 7,40'ın altına geriledi.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3850 liradan, avro 9,0470 liradan satılıyor.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2260, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 103,6 düzeyinde seyrediyor.

  • Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.880,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artışla 51,6 dolardan işlem görüyor.

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