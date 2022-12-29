İstanbul'da doğalgaza yüzde 12 indirim

İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına indirim yapıldı. 1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde; İstanbul’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak.
- TRT Haber'in aktardığına göre; EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.
FATURAYA NASIL YANSIYACAK?
İndirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.