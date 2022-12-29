İstanbul'da doğalgaza yüzde 12 indirim

​Karadeniz gazı Türkiye'nin yükünü hafifletecek:'100 Saniyede Filyos' animasyon filmi ​

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ''100 Saniyede Filyos'' ismiyle grafik-animasyon filmi hazırlandı. Filmde, Türkiye'nin 55 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz tüketiminin olduğu ve Karadeniz'deki doğal gaz projesiyle bu yükün hafifletileceği belirtildi. Ayrıca, Türkiye Yüzyılında enerjide dışa bağımlılık kilidini kıracak olan mega projenin hız kesmeden devam ettiği de ifade edildi.





