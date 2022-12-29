Ekonomi İstanbulda doğalgaza yüzde 12 indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da doğalgaza yüzde 12 indirim

İstanbul'da konutlarda kullanılan doğalgazda 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak. Bu indirimle doğalgaz faturasını bin lira ödeyen bir vatandaşın cebinden 879 lira çıkacak.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika... İstanbulda doğalgaza yüzde 12 indirim
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İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına indirim yapıldı. 1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde; İstanbul’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak.

  • TRT Haber'in aktardığına göre; EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.

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FATURAYA NASIL YANSIYACAK?

İndirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.

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