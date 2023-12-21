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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kredi kartlarına yönelik yeni karar: Faiz ve komisyon oranlarına üst sınır getirildi

Merkez Bankası kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans oranına üst sınır getirildiğini açıkladı.

Kenan Biter
Kenan Biter
14:15 - 21/12/2023 Thursday
Güncelleme: 14:53 - 21/12/2023 Thursday
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv
Merkez Bankası'ndan yeni düzenlemeye ilişkin açıklama şöyle;

Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır.


Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.


Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmaktadır.





#Kredi Kartı
#Merkez Bankası
#Komisyon oranları
#Kenan Biter
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