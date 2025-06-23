Sondaj kuleleri efsaneleri yaşatıyor

Koca Yusuf’un ardından aynı teknik kapasiteye sahip iki yeni kule daha üretildi ve sahaya indirildi. Böylece Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahasında üç milli sondaj kulesi aktif olarak görev yapmaya başladı. Kulelerin isimleri, Türkiye’nin hafızasında yer etmiş üç efsane isme ithafen belirlendi. Osmanlı’dan dünyaya nam salmış güreşçi Koca Yusuf, Çanakkale’de top mermisini sırtlayarak destan yazan Seyit Onbaşı ve halterde Türkiye’ye ilk olimpiyat altınını kazandırarak dünya rekorları kıran "Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu. Türkiye’nin bu yerlileşme hamlesi, uluslararası enerji çevrelerinin de ilgisini çekmiş durumda. Körfez ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ve Afrika’dan gelen talepler doğrultusunda, kulelerin farklı versiyonlarının üretimi için hazırlıklar yapılıyor.