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Sondaj kuleleri efsaneleri yaşatıyor

Sondaj kuleleri efsaneleri yaşatıyor

Merve Safa Akıntürk
04:0023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle geliştirilen sondaj kuleleri, ülkenin enerji alanındaki yerlileşme stratejisinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

2021’de imalatı tamamlanan Koca Yusuf, test aşamalarının ardından 2024 Nisan’ında Gabar’da sondaja başladı.

KÖRFEZ ÜLKELERİ YAKIN TAKİPTE

Koca Yusuf’un ardından aynı teknik kapasiteye sahip iki yeni kule daha üretildi ve sahaya indirildi. Böylece Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahasında üç milli sondaj kulesi aktif olarak görev yapmaya başladı. Kulelerin isimleri, Türkiye’nin hafızasında yer etmiş üç efsane isme ithafen belirlendi. Osmanlı’dan dünyaya nam salmış güreşçi Koca Yusuf, Çanakkale’de top mermisini sırtlayarak destan yazan Seyit Onbaşı ve halterde Türkiye’ye ilk olimpiyat altınını kazandırarak dünya rekorları kıran "Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu. Türkiye’nin bu yerlileşme hamlesi, uluslararası enerji çevrelerinin de ilgisini çekmiş durumda. Körfez ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ve Afrika’dan gelen talepler doğrultusunda, kulelerin farklı versiyonlarının üretimi için hazırlıklar yapılıyor.



#Perol
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