Sözleşmeye yapay zeka süzgeci

Banka kredisi veya abonelik sözleşmelerindeki sayfalarca yazıyı hangimiz okuyoruz? İçinde ne yazdığınızı çoğumuz bilmiyoruz ve herhangi bir sorunda okumadığımız o madde, aleyhimize sorun oluşturacak şekilde karşımıza çıkıyor. Kira, satış ve iş sözleşmeleri de dijital yeniliklerden nasibini aldı. Yapay zeka teknolojileri sayesinde artık hazırlayacağınız veya imza atacağınız sözleşmelerdeki sorunları tespit edip size bildiren uygulamalar çıktı. Çalışan ve işveren arasındaki iş akdi, otomobil satışı, ev kiralama, ticaret anlaşması ve dahası için artık dijital uygulamalar mevcut.

HUKUKİ ORTAMDAKİ MAĞDURİYET AZALIR

Herhangi bir konuda hazırlanan sözleşmedeki sorunlu maddeler artık yapay zeka tarafından tespit edilip önceden bildiriliyor. Bireyler kadar şirketleri de yakından ilgilendiren dijital sözleşme asistanları günlük hayatta kolaylık sağlayacağı gibi hukuki alandaki sorunları ve mağduriyetleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Çünkü olası riskler taraflarca bilinecek ve buna göre önlem alınmış olacak.

MADDELERİ ANALİZ EDİP RİSKLERİ ÖNCEDEN BİLDİRİYOR

İTÜ Çekirdek bünyesinde geliştirilen CopeTract da son dönemde öne çıkan start-up’lardan bir tanesi. CopeTract, basit bir kullanıcı arayüzü kullanarak; kalıp sözleşmeleri oluşturabilir, yapay zeka ile maddeleri analiz edebilirsiniz. Belgenizi güvenli bir şekilde ister blok zincir ister fiziksel veya bulut sunucuda depolayabilirsiniz. Aynı zamanda dijital imza ile beraber kolayca sözleşmelerinizi uzaktan tamamlayabilirsiniz.

TÜKETİCİ KREDİSİNİ SORDUK

Bir bankanın tüketici kredisi sözleşme mentinini Google Gemini'ye tarattık. Maddelerin özetini yapan uygulama şu yorumu yaptı: "Sözleşmede yer alan hükümlerin, tüketiciyi aşırı şekilde dezavantajlı duruma düşürecek şekilde haksız olmaması gerekir. Bu sözleşmenin Madde 1-4'te yer alan bazı hükümler, tüketici aleyhine gibi görünüyor. Yine de bunlar bankanın alacağını korumak, kredi riskini yönetmek gibi meşru amaçlara da hizmet edebilir. Tüketicilerin de sözleşmeden doğan hakları olduğunu ve haklarını korumak için tüketici heyetine danışabilirsiniz." ChatGPT ise, "Bu sözleşme banka lehine tek taraflı takdir hakkı veriyor" uyarısında bulundu.







