Ekonomi SPK açıkladı Borsada açığa satış yasaklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SPK açıkladı: Borsada açığa satış yasaklandı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Borsa İstanbul'daki işlemlere yönelik sürpriz bir karar alındı. SPK'dan yapılan açıklamada pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verildiği duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Borsa İstanbul.
Foto/arşiv: Borsa İstanbul.

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verildi.

SPK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

"Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen verildiği bildirilirken, kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğu vurgulandı.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Bir hisse senedini açığa satmak, sahip olmadığınız ama siz satış işlemini yaptıktan sonra fiyatının düşmesini beklediğiniz hisse senedini satmak anlamına geliyor.

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