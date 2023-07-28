SPK'dan 23 internet sitesi için kapatma talebi

Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla ilgili mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ticaret Bakanlığı 2023 yılında yapılan denetimlerde kesilen para cezası miktarının 361 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.