Stüdyo mini kazanç maxi

Dijital içerik üretiminin hızla arttığı dönemde, küçük işletmeler ve influencerlar için profesyonel çekim alanlarına yönelik yeni bir iş modeli doğdu. 'Mikro Stüdyo' adı verilen konsept, yaklaşık 30 metrekarelik alanda yüksek kaliteli ışık, ses ve görüntü ekipmanlarıyla donatılmış mini prodüksiyon alanlarını içeriyor. Bu stüdyolar, saatlik kiralama modeliyle YouTuber’lardan markalara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet veriyor. Sosyal medyada içerik üretmek veya reklam filmi çekmek isteyen küçük bütçeli firmalar bu tarz yerleri kiralıyor.

Yaklaşık 250 ila 500 bin lira arasında bir yatırımla kurulabilen mikro stüdyolar, yüksek prodüksiyon kalitesini makul fiyatla erişilebilir hale getiriyor. Akustik yalıtım, profesyonel kamera, ışık sistemleri ve kurgu bilgisayarlarıyla donatılan bu alanlar; video, podcast, eğitim ve ürün tanıtımı gibi çekimlere ev sahipliği yapıyor. Girişimciler için düşük maliyetli bir yatırım imkânı sunan model, özellikle büyük şehirlerde hızla yaygınlaşmaya başladı.

Stüdyolar, kullanıcılarına saatlik ortalama 800 ila 1.500 TL arasında değişen ücretlerle hizmet verirken, düzenli içerik üreticileri için abonelik paketleri de sunuluyor. Bu paketler, aylık 10 saatlik kullanım için 10 bin TL 'den başlıyor. Bir stüdyo 10 kişiye 1.000 TL’den kiralasa günde 10 bin TL, ayda ise (26 gün) 260 bin lira kazanç anlamına geliyor. Personel, mekan ve enerji gideri gibi unsurların sonunda kabaca 150 bin TL gibi net gelir bırakıyor. Ancak bizim bakkal hesabını bir kenara bırakırsak, piyasadan öğrendiklerimize göre, işini tutturan ve isim yapmış mekanların net kazancı 500 bin TL civarında.