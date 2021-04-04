Su kullanım tasarrufunda püf noktalar

Su stresi çeken ülkeler arasında bulunan Türkiye’de vatandaş evde su kullanımında ufak tedbirle tonlarca su tasarrufu yapabilir. Evlerde su kullanımının yüzde 35’i banyo, yüzde 30’u tuvalet, yüzde 20’si çamaşır ve bulaşık, yüzde 10'u yemek pişirme ve içme suyu amaçlı ve yüzde 5’i ise temizlik amaçlı olarak tüketiliyor. Bu çerçevede su tasarrufuna ilişkin pratik önlemler şöyle sıralanıyor: “Su randımanı yüksek, manevralı, sıcak-soğuk suyu karıştırabilen A sınıfı musluklar kullanmak. Evlerdeki veya iş yerlerindeki bir musluk veya rezervuar saniyede bir damla su sızdırıyorsa yılda en az 12 bin 500 litre su israf ediliyor. Bulaşıklardaki kirleri akar su altında çıkarmak yerine su dolu leğenlerde ıslatarak kirleri gevşetmek, kaba kiri fırça ile çıkartmak.”

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HAYAT Su kaybına karşı 1,2 milyar tasarruf

REZERVUARA ŞİŞE ETKİLİ YÖNTEM

Öte yandan uzmanlar rezervuar içerisine tam dolu 1 adet şişe konularak içerisindeki su hacmini azaltmak ve düğmesi olan tuvalet rezervuarın önemine de dikkat çekiyor.

ELDE YIKAMA 31 BİN LİTRE TASARRUF ET

Bulaşıkların elde yıkanması sırasında harcanan su miktarı 71 dakikalık bir bulaşık yıkama süresi için 140 litre olarak öngörülüyor. Bulaşık makinesinde ise bu değerin yıkama programına bağlı olarak 13-27 litre arasında değiştiği belirtiliyor. Bulaşık makinesi kullanarak, bulaşıkların elde yıkanmasına kıyasla bir yılda tasarruf edilen su miktarı yaklaşık 31 bin litreye eşit.