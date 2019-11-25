Ekonomi Taksicilerin kazancı yüzde 25 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taksicilerin kazancı yüzde 25 arttı

Uber’in Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulması ve korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik denetimlerin artırılması taksici esnafının yüzünü güldürdü. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yapılan fiyat düzeltmesinin de etkisiyle, son 3 ayda günlük taksi hasılatlarının yaklaşık yüzde 25 arttığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İstanbul’da korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik son dönemde hayata geçen uygulamalar, İstanbul’daki taksici esnafının yüzünü güldürdü.

Uber’in Türkiye’deki faaliyetlerinin mahkeme kararıyla durdurulması ve korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik denetimlerin artırılması sonucunda taksi gelirlerinde ciddi bir artış yaşandı.

HAKLI MÜCADELEMİZ TESCİLLENDİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, geçtiğimiz aylarda taksi ücretlerinde yapılan düzeltmeden sonra, korsan taşımacılığa yönelik uygulamaların da taksici esnafının gelirlerini artırdığını ifade ederken, “Özellikle küresel korsana karşı yürüttüğümüz haklı mücadelenin bağımsız yargı tarafından tescil edilmesi, sektördeki belirsizliği de ortadan kaldırdı. Bunun olumlu etkisini tüm sektörde görmeye başladık. Bunun yanı sıra, özellikle bazı mahallelerde karşılaştığımız korsan taşımacılık uygulamalarına karşı da harekete geçildi. Bu yöndeki denetimlerin de son dönemde arttığını görüyoruz” dedi.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARTIYOR

Tüm bu uygulamaların, İstanbul’da işini hakkıyla yapan taksici esnafının yüzünü güldürdüğünü söyleyen Eyüp Aksu, “Yaptığımız araştırmalarda son birkaç aydır yolcu memnuniyetinin de yükseliş trendine girdiğini gördük. Yapılan fiyat düzeltmesinin hemen ardından yolcuların taksi kullanımında bir miktar azalma görmüştük. Şimdi ise eski seviyelerin üzerine çıktık. Tabii bu taksici esnafımızın gelirlerini de artırdı. Altı ay öncesiyle karşılaştırdığımızda taksilerin günlük hasılatı yüzde 25 artmış durumda” dedi.

44 BİN TAKSİCİ ARTIK TAMAMEN SGK’LI

Başkan Aksu, yaptıkları denetim ve çalışmalar sonucunda SGK’sız çalışan şoförün de kalmadığını vurgulayarak, “Her şeyi kanuna ve yönetmeliklere uygun yapıyoruz. İBB’ye kayıtlı 44 bin şoförümüzün tamamına yakını uzun uğraşlarımız sonrası SGK’lı hale geldi. Belediyemizden izin almayan, kart almayan şoför çalışamaz, çalışamıyor. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ayrıca destekleri için teşekkür ederiz.” dedi.

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