Ekonomi Tanzim satışta ilk anket Yüzde 92si Evet dedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tanzim satışta ilk anket: Yüzde 92'si 'Evet' dedi

Sebze ve meyvedeki anormal artışların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda ilde hayata geçirilen tanzim satışta neredeyse iki haftalık bir zaman dilimi geride kalırken uygulamaya yönelik ilk ankette yapıldı. Yapılan araştırmaya katılanların yüzde 92'si tanzimlerden aldığı ürünü kaliteli bulurken, uygulamanın tüm illere yayılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 66 çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tanzim satış noktası.
Tanzim satış noktası.

Sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişin ardından 11 Şubat'ta gıda fiyatlarının azaltılması için devreye alınan tanzim uygulaması açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor.

İlk etapta İstanbul ve Ankara'da uygulanmaya başlayan sonrasında ise çok sayıda ile yayılan tanzim satış noktalarının seçimden sonra şehirlerin en ücra köşelerine kadar taşınarak kalıcı bir konsepte de kavuşturulması planlanıyor.

Üreticiden tüketiciye şeklinde bir tedarik zinciri ile piyasanın çok altında bir fiyatla satış noktalarına getirilen sebze ve meyveler başta zincir marketler olmak üzere diğer satış noktalarında da indirimlerin önünü açmış oldu.

  • Başta sebze ve meyve şeklinde planlanan tanzim satış uygulamasında dün itibariyle bakliyat satışı da başlarken önümüzdeki günlerde raflara temizlik ürünlerinin de geleceği belirtiliyor.

İLK ANKETTEN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Uygulama tüm hızıyla ülke geneline yayılırken tanzim satışlarına yönelik ilk saha araştırması da yapıldı. Arkitekt tarafından yaklaşık 2 bin kişi ile 19-22 Şubat tarihleri arasında sahada yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

  • Enflasyonla topyekün mücadele adına başlatılan sebze ve meyve tanzim satışlarından haberdar mısınız? sorusuna ankete katılanların yüzde 98'i 'Evet' cevabı verirken, yüzde 2'si ise uygulamadan haberdar olmadığını belirtti.

YÜZDE 92'Sİ ÜRÜNLERİ KALİTELİ BULDU

Uygun fiyatla satılmasından kaynaklı kalitesinin düşük olduğuna ilişkin ortaya atılan iddialara yönelik ankette sorulan ''Tanzim satış noktalarından satın aldığınız ürünleri kaliteli buluyor musunuz?'' sorusuna ise ankete katılanların yüzde 92'si 'Evet' cevabı vererek ürünleri kaliteli bulduğunu ifade etti.

MARKETLERDE FİYATLAR DÜŞTÜ MÜ?

Uygulamanın başlamasıyla birlikte diğer satış noktalarındaki fiyatların durumuna yönelik sorulan ''Tanzim satış noktalarıyla birlikte pazar ve marketlerdeki fiyatların düştüğünü düşünüyor musunuz?'' sorusuna ise yüzde 50,8 ''Hayır'' çıktı.

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TÜM İLLERE YAYILMASINA TAM DESTEK

Ankete katılanlar İstanbul ve Ankara ile başlayarak çok sayıda ile yayılan tanzim satış uygulamasının Türkiye’deki tüm illerde olmasını destekler misiniz? sorusuna yüzde 65,9 ile destek verirken, ''Sizce tanzim satış noktalarında sebze ve meyvelerin yanı sıra temizlik ürünleri vb. başka ürünlerde satılmalı mı?'' şeklindeki soruya da yüzde 63,3 ile büyük çoğunluk satılması yönünde fikir beyan etti.

FİYATLARIN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN ETKİLİ YÖNTEM

Tanzim satış noktalarından kısıtlı miktarlarda ürün satın alınabilmesini destekliyor musunuz? sorusuna ise ankete katılanların yüzde 58,3'ü ''Hayır'' diyerek cevap verirken, tanzim satışların fiyatların düşmesi için etkili bir hamle olup olmadığına yönelik ise katılanların yüzde 50,5'i etkili olduğu şeklinde görüş bildirdi.

Kilosu 6 liradan 1 günde 33 ton satıldı
FOTOĞRAF 19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine hayata geçirilen tanzim satış noktaları vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.
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Tanzim satış noktalarında pirinç, nohut ve mercimek de satılmaya başlandı.
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İstanbul ve Ankara'da başlayan bakliyat satışlarına vatandaş büyük ilgi gösterdi.
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Toprak Mahsulleri Ofisi’nden doğrudan halka ulaştırılan; Osmancık Pirinç 6 TL, Nohut 5.50 TL ve Yeşil Mercimek 4.50 TL’den satışa sunuldu.
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İlk gün 17.880 Kg pirinç, 9800 Kg nohut ve 5900 Kg mercimek satıldı.
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Bakliyat ürünleri, 2 kilogramlık paketler halinde satılıyor.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce 30 noktada kurulan tanzim satış noktalarında satış yapılıyor.
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İstanbul'da ise 34 ilçede 54 farklı noktada satışlar devam ediyor.
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Tanzim satış noktalarında bugünden itibaren elmada satışa çıkacak.
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Elmanın kilosu ise 3 liradan satılacak.
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İBB Tanzim Satış Noktaları’nda ayrıca Domates (3 TL), Biber (6 TL), Patlıcan (4.5 TL), Salatalık (4 TL), ISPANAK (4 TL), Soğan (2 TL) ve Patates (2 TL), olarak satışlar devam ediyor.
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Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış” hizmeti kapsamında kurulan tanzimlerde meyve ve sebzeden sonra bakliyat satışı da başladı. Ankara ve İstanbul'daki tanzim satış noktalarında Toprak Mahsulleri Ofisi'nden doğrudan halka ulaştırılan; Osmancık Pirinç 6 TL, Nohut 5.50 TL ve Yeşil Mercimek 4.50 TL'den satışa sunuldu. ​
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Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış” hizmeti kapsamında kurulan tanzimlerde meyve ve sebzeden sonra bakliyat satışı da başladı. Ankara ve İstanbul'daki tanzim satış noktalarında Toprak Mahsulleri Ofisi'nden doğrudan halka ulaştırılan; Osmancık Pirinç 6 TL, Nohut 5.50 TL ve Yeşil Mercimek 4.50 TL'den satışa sunuldu. ​
Title
Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış” hizmeti kapsamında kurulan tanzimlerde meyve ve sebzeden sonra bakliyat satışı da başladı. Ankara ve İstanbul'daki tanzim satış noktalarında Toprak Mahsulleri Ofisi'nden doğrudan halka ulaştırılan; Osmancık Pirinç 6 TL, Nohut 5.50 TL ve Yeşil Mercimek 4.50 TL'den satışa sunuldu. ​
Title
Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış” hizmeti kapsamında kurulan tanzimlerde meyve ve sebzeden sonra bakliyat satışı da başladı. Ankara ve İstanbul'daki tanzim satış noktalarında Toprak Mahsulleri Ofisi'nden doğrudan halka ulaştırılan; Osmancık Pirinç 6 TL, Nohut 5.50 TL ve Yeşil Mercimek 4.50 TL'den satışa sunuldu. ​
Title
Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış” hizmeti kapsamında kurulan tanzimlerde meyve ve sebzeden sonra bakliyat satışı da başladı. Ankara ve İstanbul'daki tanzim satış noktalarında Toprak Mahsulleri Ofisi'nden doğrudan halka ulaştırılan; Osmancık Pirinç 6 TL, Nohut 5.50 TL ve Yeşil Mercimek 4.50 TL'den satışa sunuldu. ​
Title
Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış” hizmeti kapsamında kurulan tanzimlerde meyve ve sebzeden sonra bakliyat satışı da başladı. Ankara ve İstanbul'daki tanzim satış noktalarında Toprak Mahsulleri Ofisi'nden doğrudan halka ulaştırılan; Osmancık Pirinç 6 TL, Nohut 5.50 TL ve Yeşil Mercimek 4.50 TL'den satışa sunuldu. ​
Title
Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış” hizmeti kapsamında kurulan tanzimlerde meyve ve sebzeden sonra bakliyat satışı da başladı. Ankara ve İstanbul'daki tanzim satış noktalarında Toprak Mahsulleri Ofisi'nden doğrudan halka ulaştırılan; Osmancık Pirinç 6 TL, Nohut 5.50 TL ve Yeşil Mercimek 4.50 TL'den satışa sunuldu. ​
Title
Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış” hizmeti kapsamında kurulan tanzimlerde meyve ve sebzeden sonra bakliyat satışı da başladı. Ankara ve İstanbul'daki tanzim satış noktalarında Toprak Mahsulleri Ofisi'nden doğrudan halka ulaştırılan; Osmancık Pirinç 6 TL, Nohut 5.50 TL ve Yeşil Mercimek 4.50 TL'den satışa sunuldu. ​
Kilosu 6 liradan 1 günde 33 ton satıldı
Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış" hizmeti kapsamında kurulan tanzimlerde meyve ve sebzeden sonra bakliyat satışı da başladı. Ankara ve İstanbul'daki tanzim satış noktalarında Toprak Mahsulleri Ofisi'nden doğrudan halka ulaştırılan; Osmancık Pirinç 6 TL, Nohut 5.50 TL ve Yeşil Mercimek 4.50 TL'den satışa sunuldu. Uygun fiyatlı bakliyat ürünleri vatandaş tarafından büyük ilgi görürken sadece İstanbul'da 1 günlük satış miktarı 33 tonu buldu.
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