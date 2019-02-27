Tanzim satışta ilk anket: Yüzde 92'si 'Evet' dedi

Sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişin ardından 11 Şubat'ta gıda fiyatlarının azaltılması için devreye alınan tanzim uygulaması açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor.

İlk etapta İstanbul ve Ankara'da uygulanmaya başlayan sonrasında ise çok sayıda ile yayılan tanzim satış noktalarının seçimden sonra şehirlerin en ücra köşelerine kadar taşınarak kalıcı bir konsepte de kavuşturulması planlanıyor.

Üreticiden tüketiciye şeklinde bir tedarik zinciri ile piyasanın çok altında bir fiyatla satış noktalarına getirilen sebze ve meyveler başta zincir marketler olmak üzere diğer satış noktalarında da indirimlerin önünü açmış oldu.

Başta sebze ve meyve şeklinde planlanan tanzim satış uygulamasında dün itibariyle bakliyat satışı da başlarken önümüzdeki günlerde raflara temizlik ürünlerinin de geleceği belirtiliyor.

İLK ANKETTEN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Uygulama tüm hızıyla ülke geneline yayılırken tanzim satışlarına yönelik ilk saha araştırması da yapıldı. Arkitekt tarafından yaklaşık 2 bin kişi ile 19-22 Şubat tarihleri arasında sahada yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

YÜZDE 92'Sİ ÜRÜNLERİ KALİTELİ BULDU

Uygun fiyatla satılmasından kaynaklı kalitesinin düşük olduğuna ilişkin ortaya atılan iddialara yönelik ankette sorulan ''Tanzim satış noktalarından satın aldığınız ürünleri kaliteli buluyor musunuz?'' sorusuna ise ankete katılanların yüzde 92'si 'Evet' cevabı vererek ürünleri kaliteli bulduğunu ifade etti.

MARKETLERDE FİYATLAR DÜŞTÜ MÜ?

Uygulamanın başlamasıyla birlikte diğer satış noktalarındaki fiyatların durumuna yönelik sorulan ''Tanzim satış noktalarıyla birlikte pazar ve marketlerdeki fiyatların düştüğünü düşünüyor musunuz?'' sorusuna ise yüzde 50,8 ''Hayır'' çıktı.

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TÜM İLLERE YAYILMASINA TAM DESTEK

Ankete katılanlar İstanbul ve Ankara ile başlayarak çok sayıda ile yayılan tanzim satış uygulamasının Türkiye’deki tüm illerde olmasını destekler misiniz? sorusuna yüzde 65,9 ile destek verirken, ''Sizce tanzim satış noktalarında sebze ve meyvelerin yanı sıra temizlik ürünleri vb. başka ürünlerde satılmalı mı?'' şeklindeki soruya da yüzde 63,3 ile büyük çoğunluk satılması yönünde fikir beyan etti.

FİYATLARIN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN ETKİLİ YÖNTEM

Tanzim satış noktalarından kısıtlı miktarlarda ürün satın alınabilmesini destekliyor musunuz? sorusuna ise ankete katılanların yüzde 58,3'ü ''Hayır'' diyerek cevap verirken, tanzim satışların fiyatların düşmesi için etkili bir hamle olup olmadığına yönelik ise katılanların yüzde 50,5'i etkili olduğu şeklinde görüş bildirdi.