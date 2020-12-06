Tapu harcında rekor gelir

Pandemiyle artan 65 yaş üstü vefatlar ve kamu bankalarının düşük faizli konut kredi kampanyaları tapu müdürlüklerindeki işlem hacimlerini artırdı. Pandemi nedeniyle vefat eden anne ve babaların bıraktığı evler ve arsalar yoğunluğun yaşanmasındaki dikkat çekici etkenler arasında yer aldı. Türkiye genelinde birçok ilçede wep tapu üzerinden intikal, bağış, taksim, ipotek, cins tahsisi ve satış işlemleri için yapılan başvurularda yoğunluk yaşandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerinden derlenen verilere göre, ocak-ekim döneminde ülke genelinde 8 milyon 936 bin 74 adet tapu işlemi yapıldı.

EN ÇOK SATIŞ İŞLEMİ YAPILDI

Tapu müdürlüklerine en çok başvuru her zaman olduğu gibi bu yılın ilk 10 ayında da yine satış nedeniyle yapıldı. Konut, iş yeri, arsa ve tarla satışı olarak toplam 2 milyon 241 bin 850 işlem yapıldı. Bu sürede tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerin toplamı da 6 milyon 694 bin 224 oldu. Türkiye genelinde il bazında en fazla işlem ise İstanbul’da yapıldı İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etti.

TOPLAM TAPU DEĞERİ 2 TRİLYONA DAYANDI

Ocak-eylül döneminde yapılan işlemlerin tamamının tapu değerleri de yükseldi. Satılan 2 milyon 241 bin 850 adet gayrimenkul için tapu dairelerinde 414 milyar 308 milyon 468 bin liralık değer ibraz edildi. ÖKBA, taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte ibraz edilen değer ise 2 trilyon liraya dayandı ve kayıtlara 1 trilyon 861 milyar 337 milyon lira olarak geçti.

REKLAM

10 AYLIK GELİR 15.4 MİLYAR LİRA