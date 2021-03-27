Ekonomi Tapuda değerleme altyapısı hazır
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​Tapuda değerleme altyapısı hazır

Tapuda değerleme altyapısı hazır

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkulün gerçek değerinin hesaplanması için başlattığı çalışmayı tamamladı. Uygulamanın devreye girmesiyle rayiç değer ve gerçek rayiç bedel arasındaki fark ortadan kalkacak. Tapu Genel Müdürü Zeki Adlı, “Sistem çalışır vaziyette istendiği an uygulamaya alabiliriz” dedi.

Mine Açar Yeni Şafak
​Tapuda değerleme altyapısı hazır
Zeki Adlı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın icraat planları arasında yer alan “Taşınmaz Değerleme Sistemi” uygulamasında altyapı tamamlandı. Sistem kullanıma hazır hale geldi. Yeni uygulama ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ülke geneli için il il, ilçe ilçe değer analizi yapabilecek. Altyapısı hazır olan uygulama devreye girdiğinde kimse satış işlemlerini gerçek değerinin altında gösteremeyecek. Uygulamanın pilot çalışması Amasya’da başladı. Tüm Türkiye’de uygulama ise ilgili yönetmeliğin çıkmasıyla gerçekleşecek. Böylece 500 bin liralık ev satılıyorsa tapuda 200 bin lira üzerinden işlem yapılamayacak. Ankara’da bir araya geldiğimiz Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, hem ‘Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi hem de mülkiyet konularında vatandaşı doğrudan ilgilendiren birçok çalışma hakkında bilgi verdi. Adlı, yeni uygulamaların hazırlıklarının sürdüğünü de söyledi.

Rapor sistemden takip edilecek

Sistemin henüz genel uygulamaya girmediğini belirten Adlı, “Ancak tüm altyapımız kullanıma hazır. Taşınmaz Değerleme Dairesi başkanlığımız tarafından kurduğumuz sistemle vatandaş gayrimenkulünü satmayı düşündüğü andan itibaren ada ve pafta bilgilerini sisteme girecek. Sistem onu hemen bir tane değerleme firmasına gönderecek. Değerleme firması belli bir bedel karşılığında evin değerini hesaplayacak. Sistem üzerinden raporu gönderecek ve bu bizim veri tabanımıza kaydedilecek. Dolayısıyla gayrimenkulün o değer üzerinden alım satımı gerçekleşecek” bilgisini verdi. Adlı, değerleme sisteminin ek maliyet getirmemesi için de çalışma yapıldığını aktardı.

Kentsel dönüşüm için de önemli

  • Taşınmaz Değerleme Sistemi alım-satım yapacak olan yatırımcılara değer artış hızını göstermesi açısından fayda sağlayacağı gibi kamulaştırma ve kentsel dönüşümde de önemli bir rol üstlenecek. Kentsel dönüşümde mülkiyetin de önemli bir yeri olduğunu belirten Zeki Adlı, bu konudaki çalışmaların da tamamlandığını aktardı. Aktif olarak 1940’tan itibaren mülkiyet çalışmalarının başladığını belirten Adlı, sadece 200’e yakın köyde mülkiyet çalışmasının sürdüğünü söyledi. Mülkiyet çalışmalarının hepsi dijital ortama da taşındı.

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