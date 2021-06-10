​Tarihi Yeşildirek’te dev buluşma: Tekstil sektöründen yeni atak

İstanbul’un tarihi semti Fatih, 3-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dev bir etkinliğe hazırlanıyor. Türk tekstilinin merkezlerinden Yeşildirek’in ana üs olacağı “Linexpo Streetfest” organizasyonu kapsamında bölgenin tarihi yerleri dev bir fuar alanına dönüşecek. Bu sayede, pandemi döneminden etkilenen sektör için yeni ve önemli bir başlangıç yapılmış olacak. İstanbul Erkek Lisesi başta olmak üzere, birçok yerde kurulacak stantlar profesyonel alıcılar kadar bölge halkına ve turistlere de farklı bir deneyim sunacak.

İŞ ANLAŞMALARI YANINDA TURİZME KATKI

Yurt dışından gelecek alım heyetlerinin işbirlikleri bölge firmaları için fırsat oluştururken, Fatih turizmine de katkı sağlanacak. Rusya ve Ortadoğu başta olmak üzere, Avrupa, orta Asya gibi birçok yerden gelecek temsilcilerle önemli iş anlaşmalarının yapılması bekleniyor. Bu etkinlik aynı zamanda Laleli ve Yeşildirek’i dünyaya tanıtacak. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği’nde (TİGSAD) 11. Olağan Genel Kurulu öncesi İstanbul’da bir otelde sektör temsilcileri ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Nazım Kanpolat, gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi.

SATIŞ POTANSİYELİMİZ DAHA DA ARTAR

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın’ın da katıldığı toplantıda “Hepimiz için hayırlı olacağına inandığımız, ticaretimize ve ülkemize değer katacak yeni bir dönemi başlatmanın heyecanı içindeyiz” diyen Nazım Kanpolat, sektörde bir ilki gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.

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Nazım Kanpolat, “Yeni dönem, yeni projeler ve yeni kazançlar diyerek kolları sıvıyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin satış potansiyelini artıracak projeler gerçekleştirmek olacak. Bu kapsamda yapacağımız uluslararası bir etkinlik ile Yeşildirek sokaklarını festival alanına çevireceğiz. Katılımcıların sonbahar-kış sezon açılışını yapacakları festivalde, pandemi kurallarına uygun olarak yabancı ve yerli alım heyetlerini ağırlayacağız” dedi.

BU FESTİVAL ÇOK FARKLI

Mustafa Gültepe ise, “ İç giyim, 2020 yılında hazır giyim sektörü içinde yüzde 2.2 oranında artış gösterdi. Toplamda 2020 yılında pandemi süresince hazır giyim sektöründe yüzde 3.3 oranında bir azalma söz konusu oldu. Bu iç giyim sektörünün dinamikliğini gösteriyor. 2021 yılında da artış devam edecek. Bu organizasyon nedeniyle Nazım beyi tebrik ediyorum. Doğru olan projelere bütün imkanlarımızla destek oluyoruz. Nazım beyin projeleri de sektörü ileriye taşıyacak projeler. Bu festival ilk ve farklı olacak” dedi.