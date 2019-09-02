Tarihte ilk kez yok kiraladı

Türkiye’nin en büyük günlük araç kiralama şirketlerinden Enterprise Türkiye Kurban Bayramı’nda rekor kırdı. 9 binden fazla aracı bulunan şirket bayramda tüm araçlarını kiralarken, Türkiye tarihinde ilk kez böyle bir olayla karşılaşıldı. Günlük araç kiralama sektörünü konuştuğumuz Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, kiralama pazarının 8 aylık performansını, şirketin gelecek vizyonunu ve projelerini Yeni Şafak Oto’ya değerlendirdi.

100 VİTO 2 SAATTE BİTTİ

Kendilerinin bayram dönemlerinde genelde iyi talep aldıklarını ifade eden Özarslan Tangün, “Özellikle böylesine ‘yok’ kiraladığımız bir dönem daha önce olmamıştı. Beklentilerin çok üzerinde bir taleple karşılaştık. Bayramdan önce 100 adet Mercedes Vito almıştık, onları da 2 saatte kiraladık. Bayram ve bu sezon çok iyi geçti. Bunlar sektör için iyi işaretler. Atatürk Havalimanı’nın kapandığı ulaşım bölgesi içerisinde kalan Taksim, Beylikdüzü ve Güneşli ofislerimizde yüzde 100’e varan artışlar gördük. Bunun bir bölümünün sebebi de Atatürk Havalimanı’na civardan gelip araba kiralayanların taleplerinin bu ofislere gitmesi. Temmuz ayında yurtdışı turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17 artmış. Sene başından beri de yüzde 14’lük artış var. Bizim kendi kanallarımız üzerinden gelen yurtdışı kiralamalarda, bir önceki seneye göre ciro bazında yüzde 80-90 artışlar var. 95 farklı ülkeden bize rezervasyon talebi geliyor. Toplam araçlarımızın kiralama dağılımına baktığımızda yüzde 40 yabancı yüzde 60 yerli şeklinde dağılıyor. 2019 yılı hariç, günlük kiralama sektöründe son 5 yılda yüzde 10-15’ler civarında bir büyüme vardı. Biz Enterprise olarak bunun 4 kat üzerinde büyüdük. 2019 ciro olarak büyümemiz yüzde 45 ile yüzde 50 civarında devam ediyor” şeklinde konuştu.

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KURUMSALA TALEBİ KÖTÜLER ARTTIRDI

Kiralama sektöründe geçmişte kötü tecrübeler yaşandığına ve kredi kartı bilgilerinin yanı sıra sözleşmelerden kaynaklı sorunların insanların canını yaktığını belirten Enterprise Türkiye CEO’su bu durumun kurumsal firmalara yönelimi artırdığını söyledi. Tangün sözlerine şöyle devam etti: “5 sene öncesinde, daha ucuz diye müşteriler standartlara bakmadan sadece fiyat odaklı kiralama yapabiliyordu. Maalesef kötü tecrübeler yaşandı. Bu arabaların birçoğu olması gereken standartlarda değil. Aslında ciddi bir şekilde hem canını hem malını riske etmiş oluyorsun. Müşteri artık bunun daha fazla farkında. İşbirliklerinin tabi çok artısı oldu. THY olsun, Türk Telekom olsun, Anadolu Jet, Türkiye İş Bankası ve bunun gibi örnekler bilinirliğimiz artırdı. Bunun yanında marka değerimizi daha da artıracak sürekli iletişim ve kampanyalar yapıyoruz. Gençler artık araç sahibi olmak istemiyor. Araçla ihtiyacını gidermek ve geri bırakmak istiyor.

Günlük kiralama sektörünün ülkemizde çok ciddi büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Standartların doğru oturtulması, güven kazanmak kiralama eğilimini daha da artıracaktır. Bireysel kiralama sektörünün önümüzdeki 5 -10 sene içerisinde 4-5 katına çıkacağını düşünüyoruz. Bu arada da müşterinin tercihi sebebiyle de merdiven altı kiralamaların azalacağını ön görüyoruz. Bunu müşteriyi teşvik edecek ve kolayca araç kiralamasını sağlayacak iş birlikleriyle artıracağız.”

HİBRİT VE ELEKTRİKLİDE AKLA İLK BİZ GELİYORUZ

Filo kiralama yapan bir şirketin bir aracı 36 ay kiraladığını, kendilerinin ise aynı aracı 36 aylık dönemde en az 200 defa başka başka müşterilere kiraladığının altını çizen Özarslan, “Bu başka işleyiş ve dinamizm gerektiriyor. Öte yandan müşterinin aracı test etmesini sağlamak açısından çok önemli bir görev üstleniyoruz. Türkiye’de otomotiv marka ve şirketleri ile stratejik iş birlikleri yapıyoruz. Toyota, Peugeot, Borusan Otomotiv, Mercedes ve Renault bunların başında geliyor. Biz Türkiye’deki en büyük hibrit ve elektrikli araç filosuna sahip şirketiz. Geçen sene Türkiye’de 3800 hibrit satıldı. Toyota’dan 1000 adet Corolla Hibrit aldık. Hiç deneyimlemeyen insanlara kiralama yaparak elektrikli ve hibrit araçlara teşvik ediyoruz. Filomuza elektrikli araç alırken özellikle Jaguar I PACE’i seçtik. Elektrikli araca teşvik etmek için kampanyalar yapıyoruz ve şarjı bedava veriyoruz. Kullananlar otomobilden oldukça etkileniyor. İnsanların elektrikli araçlara olan algısı değiştiği anda, birçok kişi geriye dönmüyor. Elektrikli ve hibritte Enterprise olarak ilk akla gelen markayız” şeklinde konuştu.

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Araç kullanımı 11-12 aya uzadı

Günlük araç kiralamanın ulaşılabilirliğini bozmamak ve maliyetini daha da yükseltmemek için araç kullanım sürelerinin arttığını söyleyen Özarslan Tangün, “Şu anda 2018 ve 2019 model araçlar parkımızı oluşturuyor. Bu sene aldığımız bazı araçların bir bölümünü de ikinci bir sezon daha kullanacağız. Araçların kullanımı ortalama 8 aylardan 11-12 aylara çıkacaktır. Bu biraz daha artabilir. İkinci el ve sıfır otomobil piyasasıyla doğru orantılı. İkinci el şu an olması gereken yerde değil ama sıfır fiyatlarıyla oluşmuş olan makas yeniden kapanmaya başladı. Biz de bu hesapla araçları tutuyoruz veya satıyoruz. Bu sene aşağı yukarı 35 bin araçlık bir toplam günlük araç kiralama parkı vardı. Buradan yola çıkarak ortalama bir hesap yaptığımızda, ilk 8 ayda Türkiye’de 1,5 milyona yakın araç kiralama işlemi yapılmıştır diyebiliriz” dedi.