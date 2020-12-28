Ekonomi Tarım arazisi 1 milyon dekar arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım arazisi 1 milyon dekar arttı

Tarım arazisi 1 milyon dekar arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, daha verimli ve aktif tarım yapılması için 1 milyon dekar alanı yeniden üretime kazandırdı. Türkiye genelinde 3 milyon hektara yakın arazi aşırı parçalı, güvenlik, aile içi husumetler ve göç gibi nedenlerle atıl duruyor. Ekonomik kayıp ise 13 milyar TL’yi buluyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Dijital Tarım Pazarı Platformu’nda araziler, daha fazla üretim yapmak isteyen çiftçilerin kiralamasına sunuldu.
Dijital Tarım Pazarı Platformu’nda araziler, daha fazla üretim yapmak isteyen çiftçilerin kiralamasına sunuldu.

Stratejik önemde olan tarım sektörüne yapılan yatırımlar meyvesini veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, daha verimli ve aktif şekilde tarım yapılması için 1 milyon dekar alanı yeniden üretime kazandırdı. Türkiye genelinde 3 milyon hektara yakın arazi aşırı parçalı, güvenlik, aile içi husumetler ve göç gibi nedenlerden dolayı atıl kalmıştı. Bu durumun ekonomik büyüklüğü ise yaklaşık 13 milyar TL’yi buluyordu.

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Atıl kalan ve işlenmeyen tarım arazisinin kiralanması yoluyla ekonomiye kazandırılması yan sıra yüzde 75 ‘i bulan tohum hibesi de sağlanıyor. Bu yolla 24 ilde 350 bin dekar alanda yazlık ekiliş sağlandı. Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yazılım entegrasyonu sağlandı. Bu sayede tarım arazilerinin devir işlemlerinde 5 günlük işlem süresi 24 saatin altına düşürüldü.

2023 HEDEFİNE DOĞRU

  • Tarım arazilerinin daha fazla kullanılabilir olması için süren çalışmalar kapsamında 2023 yılına kadar 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma sağlanarak parçalanmışlığın önüne geçilmesi öngörülürken, az topraklı çiftçilerin hazine arazileri ile topraklandırılması hedefleniyor. Bu sayede toprakların daha verimli ve aktif şekilde tarım yapılması için 1 milyon dekar alan yeniden üretime kazandırıldı.

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DİJİTAL KİRALAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Uygulama ile hem atıl tarım arazileri üretime kazandırılırken hem de arazi sahibi gelir elde edecek. Dijital Tarım Pazarı Platformu’nda tarım arazileri kiralama modülü kullanıma sunuldu. Daha fazla tarımsal üretim yapmak isteyen üreticiler arazi kiralama modülü ile kiralık tarım arazilerini dijital ortamda görebiliyor.

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