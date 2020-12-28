Tarım arazisi 1 milyon dekar arttı

Stratejik önemde olan tarım sektörüne yapılan yatırımlar meyvesini veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, daha verimli ve aktif şekilde tarım yapılması için 1 milyon dekar alanı yeniden üretime kazandırdı. Türkiye genelinde 3 milyon hektara yakın arazi aşırı parçalı, güvenlik, aile içi husumetler ve göç gibi nedenlerden dolayı atıl kalmıştı. Bu durumun ekonomik büyüklüğü ise yaklaşık 13 milyar TL’yi buluyordu.
2023 HEDEFİNE DOĞRU
- Tarım arazilerinin daha fazla kullanılabilir olması için süren çalışmalar kapsamında 2023 yılına kadar 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma sağlanarak parçalanmışlığın önüne geçilmesi öngörülürken, az topraklı çiftçilerin hazine arazileri ile topraklandırılması hedefleniyor. Bu sayede toprakların daha verimli ve aktif şekilde tarım yapılması için 1 milyon dekar alan yeniden üretime kazandırıldı.
DİJİTAL KİRALAMA
Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Uygulama ile hem atıl tarım arazileri üretime kazandırılırken hem de arazi sahibi gelir elde edecek. Dijital Tarım Pazarı Platformu’nda tarım arazileri kiralama modülü kullanıma sunuldu. Daha fazla tarımsal üretim yapmak isteyen üreticiler arazi kiralama modülü ile kiralık tarım arazilerini dijital ortamda görebiliyor.