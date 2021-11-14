​Tarım artık politik koz

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen “Türkiye Hububat Kongresi 2021”in ikinci gününde sektörün uzmanları bir araya gelerek pandemi sonrası dönemi tartıştılar. Bini aşkın katılımcı ile devam eden oturumlarda pandemi sonrasında dünyada tarıma yatırım yapan ve altyapısını ve tedarik zincirini iyi örgütleyen ülkelerin öne çıkacağı vurgusu yapıldı. Artık petrol kadar küresel sistemde önemli bir olgu varsa o da agro-politik (agriculture-tarım) olarak gösteriliyor. Çünkü salgın dönemi tarımsal gıda arzının kısa süre kesilmesinin milyarlarca insan için ne anlama geldiğini gösterdi.

KÜRESEL BAĞ

Türkiye ise kara ve demiryolu taşımacılığına yaptığı yatırımlarla yeni döneme öncülük edecek ülkelerden biri olarak gösteriliyor. Çin’in ihracatının aksaması, pandemi sonrasında kendi iç ve yakın bölgesine önem vermesi Türkiye için fırsat olarak öne çıkıyor.

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Nevzat Birişik

Gıda güvenliğini sağlayan kazanır

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Nevzat Birişik, oturumlardaki konuşmasında, küresel salgın döneminde gıda güvenliğinin öne çıktığını ve bunu sağlayan ülkelerin başarılı sayılacağına vurgu yaptı. Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak da konuşmasında, pandemi sonrasında tarımın ve özellikle buğday gibi ürünlerin stratejik öneminin artacağını söyledi. Tarımsal üretim yanında, tarımdaki uluslararası stratejilerin önemli olduğunu belirten Budak, pandemi ile birlikte sağlıklı gıdanın da önem kazandığının altını çizdi.

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