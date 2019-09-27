Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı.
Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TMO'ya 7-16 Eylül'de fındık, 18-23 Eylül'de kuru üzüm ve elektronik ürün senedi (ELÜS) yoluyla 20 Eylül'e kadar hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceğini duyurdu.

Bu kapsamda 11 bin 95 fındık üreticisine 266 milyon lira, 621 kuru üzün üreticisine 18 milyon lira ve 3 bin 540 hububat ve bakliyat üreticisinin hesaplarına 50 milyon lira yatırıldı. Böylece toplamda 334 milyon lira ödeme yapıldı.

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