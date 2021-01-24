Ekonomi Tarıma 6 yeni OSB
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarıma 6 yeni OSB

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine 6 yeni halka eklenecek. 50 bin kişiye iş kapısı olacak bu OSB’lerle gıda üretimindeki açık da azaltılacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, arazilerin etkin ve verimli kullanımı, ekilmeyen arazilerin üretime kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bu yıl Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi (TDİOSB) ile 6 yeni TDİOSB’nin kuruluşunun tamamlanarak tüzel kişilik kazandırılması hedefleniyor.

50 BİN KİŞİYE YENİ İSTİHDAM

TDİOSB’lerde üretimi planlanan 700 parselde yaklaşık 4 bin kişi istihdam ediliyor. Tarıma dayalı ihtisas sera OSB’i jeotermal kaynakla ısıtılacak. Türkiye’de ilk örnek olacak tarıma dayalı ihtisas su ürünleri OSB projesi de hayata geçirilecek. Çiçekçilik OSB projesi de ilkler arasında. Tüm parsellerin üretime geçirilmesiyle istihdamın 50 bin kişiye ulaşılacağı öngörülüyor. TDİOSB’lere bu yıl tahsis edilen kredi miktarı ise 50 milyon 799 bin TL.

ARAZİ BANKACILIĞINA ALTYAPI

Bakanlık öte yandan hazine arazilerinin tarım amaçlı kiralanması uygulamasına da devam ediyor. Geçen yıl 10 bin 131 çiftçi ailesine 565 bin dekar alanda 26 milyon 946 bin 937 TL bedel karşılığında kiralama çalışması yapıldı. Uygulama bu yıl da sürecek. Ayrıca arazi bankacılığı kurumsal altyapısı da oluşturuluyor. Arazi Bankacılığı Kurumu kurulmasına ilişkin taslağın hazırlanarak paydaşların görüşüne açıldığı öğrenildi.

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