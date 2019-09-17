Ekonomi Tarımda dijital işbirliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımda dijital işbirliği

Vodafone ve Türkiye İş Bankası, tarımda geleceğe yönelik atılım için ‘Dijital Tarım Projesi’ni başlattı. Gerçekleşen işbirliğiyle, Vodafone tarafından sağlanan istasyonlarla çiftçi yüzde 25’e yakın tasarrufla verimliliğini artıracak. Dijtalleşmeye yönelik finansal desteği ise Türkiye İş Bankası sağlayacak.

Burak Karaca Yeni Şafak
Şahismail Şimşek (sol) Meltem Bakiler Şahin (sağ)
Şahismail Şimşek (sol) Meltem Bakiler Şahin (sağ)

Vodafone ve Türkiye İş Bankası Dijital Tarım Projesi’ni başlattı. Vodafone’un teknolojideki gücünü Türkiye İş Bankası’nın finansman gücüyle birleştiren işbirliği kapsamında çiftçiler, Vodafone’un sunduğu Dijital Tarım İstasyonu’na Türkiye İş Bankası’nın tarım kredisiyle sahip olabilecek. Tarım bankacılığında yeni bir dönemin başlangıcı olması beklenen bu işbirliği, Türkiye tarım sektöründe dijitalleşmenin hız ve yaygınlık kazanmasını sağlayacak. Proje kapsamında, 10 istasyon kurulumu gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde 20 istasyon ile devam edilerek, toplam 30 istasyon devreye alınacak. İşbirliğinin detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek’in katılımıyla düzenlenen toplantıda aktarıldı.

Dijital Tarım Projesi

TÜRKİYE KAZANACAK

Vodafone Business olarak müşterilerine teknolojik çözümlerle destek olduklarını aktaran Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bu çözümlerin başında ‘Nesnelerin İnterneti(IoT)’nin geldiğini söyledi. Tüm sektörlerin dijitalleşme maceralarına destek olmak istediklerini vurgulayan Şahin, “Bugün tarımsal IoT çözümlerinin verimli kullanılması halinde, üretimde ve kalitede en az %25 artış olabileceği gibi, girdi maliyetlerinde de %50’ye kadar tasarruf sağlanabiliyor” dedi.Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise, “Dijital Tarım Projesi, ülkemiz tarım sektörüne önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.

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