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Ekonomi

Tarımda 'Uzman Eller'e 110 milyon TL hibe

Kırsal kalkınma için hazırlanan 'Uzman Eller Projesi'nden geçtiğimiz yıl bin 121 kişi yararlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında 10 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Uzman Eller Projesi.

Uzman Eller Projesi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınma için yürüttüğü ‘Uzman Eller Projesi’ ile tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında üniversitelerin fakülte bölümleri, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı lise ve üzeri tarım okullarından mezun olan girişimcilere, 110 milyon TL hibe desteği sağlandı. Projeden geçen yıl 1.121 kişi yararlandı.

DEPREM BÖLGESİ ÖNCELİKLİ

Yüzde 100’ü hibe olarak verilen destekte limit de artırıldı. 100 bin TL olarak belirlenen hibe tutarı 2023 ve 2024 yılları için kişi başına 250 bin TL oldu. Ayrıca 6 Şubat depremlerinde zarar gören girişimcilerin hızlıca toparlanabilmesi adına programa başvurularda deprem bölgesinden gelen başvurular önceliklendirildi.

İÇLERİNDE DOKTORALI DA VAR

Projeye yapılan başvurularda en fazla destek ödemesi yapılan proje, 384 destek süt sığırı yetiştiriciliğine oldu. Onu, 251 başvuru ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği takip etti. Ayrıca programa başvuranların yüzde 30’u lisans ve üzeri eğitime sahip. Tarım ve hayvancılık alanında doktora yapan 2 kişi de projeden yararlanarak kendi işletmesini açtı ve üretime katkıda bulundu. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilerin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'sini karşılayacaklarını söyledi.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Uzman Eller
#Hibe
#Hayvancılık
#Tarım
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