Tarımdaki yalan algısı böyle çöktü

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda yapılan algı operasyonlarını tek tek çürüttü. Bakanlık, ‘Kamuoyunda Gündeme Gelen Asılsız İddialar ve Gerçekler' başlıklı kitapçığı güncelledi. 35 sayfalık çalışmada gündeme sürülen 27 yalana cevap verildi.

İTHAL SAMAN YALANI

Türkiye’nin saman ithalatına muhtaç hale geldiği iddiasına verilen cevapta geçen yıl sadece 600 kg saman ithalatı yapıldığı, bunu karşın 3 bin 532 ton saman ihraç edildiği vurgulandı. 2023 yılının ilk çeyreğinde hiç saman ithalatı gerçekleşmediği gibi 200 tonun üzerinde saman ihracatı yapıldığına dikkat çekildi.

EKİLMİYOR İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Kitapçıkta tarım arazilerinin ekilişinin azaldığı iddiasına da cevap verildi. Buna göre bitkisel üretimin artırılması kapsamında atıl, boş ve nadas alanların tarımsal üretime kazandırılması için son iki yılda 7 milyon dekar alanın tarımsal üretime kazandırıldığı bildirildi. Bu kapsamda nadas alanları 2,13 milyon dekar azaltılırken tarla bitkileri ekiliş alanı da 8,6 milyon dekar artırıldı.

YURT DIŞINDA ARAZİ KİRALANMIYOR

Türkiye topraklarının tarımda kullanılmayıp Venezuela’da arazi kiralandığı iddiası konusunda ise, “Bakanlığımızca yurt dışında arazi kiralanması söz konusu değildir” denildi. Bu konuda şu bilgiler verildi: “Bakanlığımız, özel sektör aracılığıyla yabancı ülkelerde yatırım imkanları geliştirme konusunda yeni bir vizyon belirlemiştir. Yurt dışında tarımsal yatırım yapmak konusunda karar verici özel sektör olacaktır. Dünya Ticaret Örgütü’nün raporlarına göre yaklaşık 41 ülke, başka ülkelerde arazi kiralamıştır.”

TÜRKİYE TARIMDA NET İHRACATÇI

Tarımsal milli gelirin sürekli düştüğü iddiasına ise 2002’de 25,1 milyar dolar olan tarımsal GSYH’nin yüzde 133 artışla 58,5 milyar dolara yükseldiği hatırlatıldı. Türkiye, Avrupa’nın 1 numaralı tarım üreticisi olmasına rağmen, tarım ürünlerinde ithalatçı bir ülke olduğu iddiasına ise, “Türkiye, tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı bir ülkedir” denilerek, son 5 yılda bu alanda ihracatın 19,3 milyar dolardan 29,9 milyar dolara yükseldiğine dikkat çekildi.

Çiftçiye rekor destek

Üreticiye yeterli destek verilmiyor iddiasına verilen cevalar da gerçekleri gözler önüne serdi. 2002 yılında toplam 1,8 milyar TL olan tarımsal destekler 2021 yılında 23 milyar TL’nin üzerine çıktı. 2022 yılında yüzde 76 artış ile 40,4 milyar TL’nin üzerine yükseldi. Depremzede çiftçilerin üretime adapte olabilmesi için birçok destek iki katına çıkarıldı. 2023 yılında çiftçi desteklerinin 50 milyar TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.







