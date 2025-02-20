Tarımın ihracata katkısı 32 milyar dolar

Bakan Yumaklı, Türkiye'ye gelen domates tohumlarında virüs tespit edildiği yönündeki haberlerle ilgili şunları söyledi: "Gelen ve bizim açımızdan uyumlu olmayan ürünler tespit edildi. Mahrecine iade edildi. Bu ilk kez olan bir şey değil. Bizi endişeye sevk edecek bir durum söz konusu değil. Pestisit nedeniyle geri dönen ürünler ise yüzde 35 azaldı" dedi.