Tarımsal sulamada milat: Çiftçinin faturasının yarısını devlet ödeyecek

Çiftçilerin 2023 yılına ilişkin tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50 desteklenmesi kararlaştırılmış, Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

'Tarımsal verimlilik artırılacak'

Konuya ilişkin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak kurak dönemlerin sıklığında meydana gelen artışın suyun ve sulama yönetiminin gıda güvenliği bakımından ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiği ifade edilerek, "Tarımsal verimliliğin artırılmasında ve tarım sektöründe katma değerin yükseltilmesinde su ve sulama yatırımları en önemli etken konumundadır. Sulama tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırımdır. Sulu tarıma geçiş başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır" denildi.

'Önemli yatırımlar hayata geçirilmektedir'

Yarı kurak bir coğrafyada bulunan ülkemizin teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlendiği, son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla bu miktarın yüzde 80'nine karşılık gelen yaklaşık 6,9 milyon hektar arazi sulamaya açıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sulanan arazi miktarını artırmanın yanında iptidai sulama sistemlerinin modernizasyonu sağlamaya dönük önemli yatırımlarda hayata geçirilmektedir. İnşa halindeki sulama projelerimiz yüzde 94 oranında modern sulama sisteminden oluşmaktadır. Öte yandan sulamanın verimini arttıracak, toprağa değer katacak arazi toplulaştırma yatırımları da hız kesmeden devam etmekte olup toplulaştırma yapılan arazi miktarı 7 milyon hektara ulaşmıştır.

'Tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak'